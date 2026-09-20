'मार्च और धरनों से रोजाना 120 अरब का नुकसान', PTI-जमात के एक्शन से डरी पाकिस्तान की शहबाज सरकार

पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि आर्थिक गतिविधियों में टांग अड़ाने से पाकिस्तान में रोजाना 120 अरब रुपयों का नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर में रोजाना 86 अरब और औद्योगिक इंडस्ट्री में 25 अरब रुपये के नुकसान का अनुमान है.

पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के लिए 27 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है.

जमात-ए-मुस्लिम ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ मार्च निकालने की घोषणा की है.

पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों से रोजाना 120 अरब रुपयों का नुकसान हो सकता है.

पाकिस्तान की शहबाज सरकार विपक्षी दलों के विरोध मार्च और धरनों से पहले डर गई है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने धरनों को खुद को तकलीफ देने वाला करार दिया है. इतना ही नहीं औरंगजेब ने विपक्षी पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से पाकिस्तान के खजाने को रोजाना 120 अरब रुपये का नुकसान हो सकता है.

मोहम्मद औरंगजेब की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमात-ए-इस्लामी समेत विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अलग-अलग विरोध तेज कर दिया है.



पीटीआई ने 27 सितंबर को एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें इमरान खान की रिहाई और संवैधानिक सर्वोच्चता, कानून के शासन को बनाए रखने जैसी मांगें शामिल हैं. जबकि जमात-ए-मुस्लिम ने पेट्रोलियम विकास शुल्क और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में इस्लामाबाद में मार्च निकालने की घोषणा की है.

पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधरी: औरंगजेब

पाकिस्तानी वित्त मंत्री औरंगजेब ने रविवार को वीडियो शेयर कर कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों को समझना मुश्किल है, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए काफी प्रयास किए हैं. उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान देश के स्थिरता से आर्थिक विकास की ओर संक्रमण को कमजोर कर सकता है.

पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21.4 अरब डॉलर पहुंचा

औरंगजेब ने देश को बताया कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 21.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो देश के इतिहास में अब तक सबसे उच्च स्तर पर है. उन्होंने कहा कि सरकार खर्च में कटौती कर रही है, जबकि राजकोषीय घाटा कम हो गया है. इसके अलावा निर्यात भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. आने वाले समय में पाकिस्तान का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ेगा.

कितनी रहेगी पाकिस्तान की GDP ग्रोथ?

औरंगजेब ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.7 थी, जबकि इस साल ये बढ़कर 4 प्रतिशत तक हो सकती है. मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में तेजी से सुधार हो रहा है, जबकि कंपनियों के मुनाफे और शेयर मार्केट में निवेश भी बढ़ रहा है. वित्त मंत्री ने एक ऐसा फैक्ट बताया, जो भारतीयों के लिए महज एक मजाक हो सकता है. उन्होंने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान में 11 कंपनियों का IPO आया था, जबकि इस 2 महीनों में 5 IPO आ चुके हैं. भारत में 11 IPO कभी-कभी एक सप्ताह में ही आ जाते हैं.

रोजाना हो सकता है 120 अरब का नुकसान: औरंगजेब

पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि आर्थिक गतिविधियों में टांग अड़ाने से पाकिस्तान में रोजाना 120 अरब रुपयों का नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर में रोजाना 86 अरब और औद्योगिक इंडस्ट्री में 25 अरब रुपये के नुकसान का अनुमान है. इससे पाकिस्तान सरकार को करीब 17 अरब रुपयों का राजस्व आता, जबकि कुल 120 अरब का नुकसान हो सकता है. इनके अलावा दिहाड़ी मजदूरों, छोटे दुकानदारों और कारोबार भी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे.

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