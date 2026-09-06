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दुनिया

लाल सागर में हूती हमलों से सहमा पाकिस्तानी व्यापार, पाक नेवी ने क्यों बढ़ाई शहबाज सरकार की टेंशन?

लाल सागर और बाब-अल-मंदेब में बढ़ते हूती संघर्ष ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। जानिए क्यों इस गंभीर समुद्री संकट के सामने पाकिस्तानी नौसेना बिल्कुल लाचार नजर आ रही है।

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Sep 06, 2026, 09:56 PM IST

लाल सागर में हूती हमलों से सहमा पाकिस्तानी व्यापार, पाक नेवी ने क्यों बढ़ाई शहबाज सरकार की टेंशन?

हूती हमलों से हिला पाकिस्तानी व्यापार, AI Photo

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  • हूती हमलों से हिली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था.
  • जहाजों की सुरक्षा करने में पाक नौसेना नाकाम.
  • हूती से मुकाबले करने के लिए पाक नौसेना के पास नहीं है उन्नत हथियार.

Red Sea Crisis Impact Pakistan: लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य क्षेत्र में लगातार बढ़ता हूती संघर्ष अब सीधे तौर पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसके समुद्री व्यापार को चोट पहुंचाने लगा है। पाकिस्तान अपनी विदेशी मुद्रा आय और आयात के लिए इस समुद्री गलियारे पर बहुत अधिक निर्भर है। लेकिन विडंबना यह है कि इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए न तो पाकिस्तान के पास आवश्यक सैन्य संसाधन हैं और न ही उसकी नौसेना के पास इतनी आधुनिक क्षमताएं हैं। 

पाकिस्तान के लिए लाल सागर क्यों बना एक नया संकट?

साल 2023 से पहले तक अदन की खाड़ी और लाल सागर के इस रणनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती समुद्री डकैती हुआ करती थी। उस समय अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक गश्त और सुरक्षा एस्कॉर्ट के जरिए जहाजों को आसानी से सुरक्षित निकाल लिया जाता था। लेकिन 2023 के अंत से स्थिति पूरी तरह बदल गई है। यमन के हूती समूह ने अत्याधुनिक मिसाइलों और ड्रोनों के जरिए इस क्षेत्र से गुजरने वाले वैश्विक व्यापारिक जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों ने पूरे समुद्री मार्ग को बेहद खतरनाक बना दिया है।

यह समुद्री गलियारा पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर काम करने वाले पाकिस्तानी नाविकों से आता है। इसके अलावा, पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाहों कराची और ग्वादर से होने वाला व्यापारिक प्रवाह भी पूरी तरह से बाब-अल-मंदेब और अदन की खाड़ी के मार्ग पर ही निर्भर करता है।

आर्थिक जोखिम बड़ा, लेकिन सुरक्षा पर नियंत्रण शून्य

एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान इस समय एक बेहद अजीब और लाचार स्थिति में खड़ा है। पाकिस्तान इस मार्ग पर आर्थिक रूप से अत्यधिक निर्भर तो है, लेकिन इसकी सुरक्षा या संचालन को प्रभावित करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है।

बाब-अल-मंदेब जैसे रणनीतिक और संकरे रास्तों की सुरक्षा का जिम्मा मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा शक्तिशाली देशों और उनके नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधनों के हाथों में है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई परिचालन साधन नहीं है जिससे वह खुद इन जोखिमों को नियंत्रित कर सके। नतीजा यह हो रहा है कि वहां होने वाली हर छोटी-बड़ी अस्थिरता का सीधा और भारी नुकसान पाकिस्तान की घरेलू अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है।

पाकिस्तानी नौसेना के हाथ क्यों बंधे हैं?

हूती हमलों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के पास उन्नत नौसैनिक प्रणालियों की जरूरत है जो तेज मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही रोक सकें और तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकें. जबकि पाकिस्तान के पास वर्तमान में इस स्तर की अत्याधुनिक नौसैनिक क्षमता मौजूद नहीं है. उसकी हालत ये है कि वह केवल अपने राष्ट्रीय ध्वज वाले जहाजों और अपने घरेलू समुद्री मार्गों की ही सुरक्षा कर ले यही बड़ी बात है. 

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उन विदेशी ध्वज वाले जहाजों और समुद्री गतिविधियों से जुड़ा है जो बाब-अल-मंदेब मार्ग से गुजरता है. पाकिस्तानी नौसेना के पास इन विदेशी जहाजों को सिक्योरिटी देने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। इतनी दूर स्थित स्ट्रैटेजिक समुद्री क्षेत्र में एक इंडिपेंडेंट और सॉलिड नेवल प्रेजेंस बनाने के लिए भारी-भरकम बजट और लॉन्ग-टर्म इनवेस्टमेंट चाहिए होता है, जो पाकिस्तान की करेंट इकोनॉमिक क्राइसिस और डिफेंस पॉलिसियों को देखते हुए फिलहाल उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नजर नहीं आता।

पाकिस्तान के व्यापार पर क्या हो रहा है असर?

इस सिक्योरिटी फेलियर और लगातार जारी अशांति का खामियाजा पाकिस्तान को कई रूपों में भुगतना पड़ रहा है, जहां सुरक्षा जोखिम बढ़ने के कारण जहाजों के इंश्योरेंस रेट्स बहुत अधिक बढ़ गए हैं जिससे व्यापारिक खर्च में भारी इजाफा हुआ है, वहीं इन हमलों और असुरक्षा की वजह से जहाजों का पूरा मूवमेंट शेड्यूल बिगड़ रहा है जिससे माल की डिलीवरी में काफी देरी हो रही है।

 इसके अलावा, इंटरनेशनल जहाजों पर काम करने वाले पाकिस्तानी नाविकों के लिए कामकाजी माहौल बेहद मुश्किल और स्ट्रेसफुल हो गया है, और इन बढ़े हुए कमर्शियल खर्चों के कारण ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तानी बिजनेस की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी भी लगातार कमजोर होती जा रही है। 

 

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