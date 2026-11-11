पाकिस्तान के डिप्टी PM के पोते पर गैंगरेप का केस, 2 विदेशी महिलाओं को बनाया बंधक, 8 लोगों पर आरोप तय

लाहौर की अदालत ने पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार के पोते मोहम्मद रजा डार समेत आठ लोगों पर दो विदेशी महिलाओं से गैंगरेप, अपहरण और जबरन वसूली के आरोप तय किए हैं.

पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के परिवार से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है. इशाक डार के पोते मोहम्मद रजा डार पर नीदरलैंड और वेनेजुएला की दो महिलाओं को बंधक बनाने, उनके साथ यौन हिंसा करने और जबरन पैसे वसूलने के आरोप लगे हैं. इस मामले में लाहौर की एक अदालत ने रजा डार समेत 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.

अदालत ने अब 9 दिसंबर को अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की शुरुआत क्रिप्टोकरेंसी कारोबार में निवेश से जुड़े विवाद से हुई थी. पुलिस जांच के मुताबिक, रजा डार की मुलाकात 2025 में सिंगापुर में नीदरलैंड की स्टेफनी अदनाना माउ-अरुण और वेनेजुएला की एस्ट्रिड रॉबिन्सन बाराचो से हुई थी.

दोनों महिलाओं का क्रिप्टोकरेंसी का बिजनेस

दोनों महिलाएं क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार करती थीं और उन्होंने रजा को अपने बिजनेस में निवेश का ऑफर दिया था. शुरुआत में रजा ने निवेश किया और उसे अच्छा मुनाफा भी हुआ. इसके बाद उसने कारोबार में 5 लाख डॉलर (करीब 4.75 करोड़ रुपये) से ज्यादा लगा दिए. लेकिन बाद में उसे न तो मुनाफा मिला और न ही निवेश की रकम वापस हुई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया.

निवेश की रकम लौटाने के बहाने पाकिस्तान बुलाया

आरोप है कि जून 2026 में रजा डार ने दोनों महिलाओं को पाकिस्तान बुलाया. उन्हें बताया गया कि वहां उनकी मुलाकात एक दूसरे निवेशक से कराई जाएगी, जो उनकी रकम लौटाने में मदद कर सकता है. पाकिस्तान पहुंचने के बाद दोनों महिलाएं इस्लामाबाद के एक होटल में रुकीं और मुरी हिल स्टेशन भी घूमने गईं.

इसके बाद 29 जून को उन्हें लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इलाके में स्थित एक घर ले जाया गया. महिलाओं का आरोप है कि यहां पहुंचते ही उन्हें बंधक बना लिया गया. घर में हथियारबंद लोग मौजूद थे, जिन्होंने चाकू, बंदूक और टूटे हुए शीशे दिखाकर उन्हें डराया-धमकाया.

हत्या और अंग बेचने की धमकी देने का आरोप

महिलाओं के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और उनके शरीर के अंग बेच दिए जाएंगे. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान उनसे जबरन 19,500 डॉलर (करीब 17 लाख रुपये) ट्रांसफर कराए गए. हालांकि, आरोपियों की तरफ से इससे कहीं ज्यादा रकम मांगी जा रही थी. दोनों महिलाओं ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों में यौन और शारीरिक हिंसा के गंभीर आरोप लगाए. उनकी मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई थी.

कार हादसे के बाद ऐसे बचकर निकलीं महिलाएं

महिलाओं के आरोपों के मुताबिक, बाद में उन्हें लाहौर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. हादसे के बाद उन्हें मदद मांगने का मौका मिला और वे आरोपियों के चंगुल से निकलने में कामयाब रहीं. दोनों पुलिस थाने पहुंची जहां उनके बयान दर्ज किए गए और मेडिकल जांच कराई गई. कुछ दिनों बाद दोनों अपने देश लौट गईं.

पुलिस जांच पर भी उठे सवाल

इस मामले में पुलिस ने कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया था. हालांकि, 3 नवंबर को अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्ट में रजा डार और उसके चार साथियों को रेप के आरोप से क्लीन चिट दे दी गई. पुलिस ने यौन हिंसा के लिए रजा के तीन कर्मचारियों को जिम्मेदार बताया. वहीं रजा और उसके साथियों पर अवैध रूप से बंधक बनाने और जबरन वसूली के आरोप बरकरार रखे गए.

इस जांच रिपोर्ट को लेकर भी विवाद हुआ. आरोपियों के एक वकील ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए उनके कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है. लाहौर की एक कोर्ट ने 10 नवंबर को सभी 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. 9 दिसंबर को गवाहों के बयान और सबूत पेश किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में डैम का हिस्सा टूटने से हाहाकार! चीनी कंपनी के पास निर्माण का ठेका, पानी में बह गए 317 अरब रुपये?