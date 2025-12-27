FacebookTwitterYoutubeInstagram
कल सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे आंध्र के CM चंद्रबाबू | आंध्र के CM चंद्रबाबू कल अयोध्या जाएंगे

दुनिया

भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

भारत-पाक सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने किसी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की मांग नहीं की थी.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 27, 2025, 09:52 PM IST

भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

इशाक डार (Image- X/@MIshaqDar50)

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुद को श्रेय देते रहे हैं. ट्रंप का दावा रहा है कि उन्होंने भारत-पाक के बीच युद्ध रुकवाया. हालांकि भारत ने हर बार तीसरे पक्ष की भूमिका को साफ तौर पर खारिज किया है. अब ऑपरेशन सिंदूर के करीब सात महीने बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के बयान ने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है. 

अपने दावे को अलग-अलग मंचों पर दोहराते रहे

डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाक संघर्ष में मध्यस्थता के अपने दावे को अलग-अलग मंचों पर दोहराते रहे हैं. लेकिन भारत हमेशा यह कहता रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है. अब पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुद स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने किसी देश से मध्यस्थता की मांग नहीं की थी. इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए डार ने कहा, “हमने किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा था.”

भारत इसे केवल द्विपक्षीय मामला मानता है

यह पहला मौका नहीं है जब इशाक डार के बयान चर्चा में आए हों. अगस्त में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ कि उसने युद्ध के बजाय सीजफायर को प्राथमिकता दी. डार ने यह भी माना कि भारत के जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान ने खुद संघर्षविराम की पहल की थी. उन्होंने साफ किया कि अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष से औपचारिक तौर पर कोई अनुरोध नहीं किया गया था. सितंबर में दिए एक अन्य बयान में डार ने यह भी स्वीकार किया था कि भारत कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी यही बात दोहराई थी कि भारत इसे केवल द्विपक्षीय मामला मानता है. 

औपचारिक मध्यस्थता नहीं हुई

शनिवार को दिए ताजा बयान में डार ने रुबियो के साथ फोन पर हुई बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से यह पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान सीजफायर के लिए तैयार है, जिस पर उन्होंने सहमति जताई. गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से सैन्य कदम उठाए गए, लेकिन भारतीय सेनाओं की कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ. कई एयरबेस और सैन्य ठिकाने तबाह हुए थे. इन बयानों के बाद एक बार फिर साफ होता है कि भारत-पाक सीजफायर में किसी तीसरे पक्ष की औपचारिक मध्यस्थता नहीं हुई थी. 

इनपुट- आईएएनएस 

