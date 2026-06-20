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'हम भारत के खिलाफ जंग करेंगे', पाकिस्तान ने फिर दी युद्ध की धमकी, बड़बोले ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान

सिंधु जल संधि के स्थगित होने से बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर जंग की धमकी दी है. बड़बोले आसिफ ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 20, 2026, 09:59 PM IST

'हम भारत के खिलाफ जंग करेंगे', पाकिस्तान ने फिर दी युद्ध की धमकी, बड़बोले ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को युद्ध की धमकी दी. (फोटो- IANS)

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  • पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को युद्ध की धमकी दी.
  • ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर दिया बयान.
  • ख्वाजा आसिफ ने कहा- पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है.

पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है. यह चेतावनी सिंधु जल संधि को लेकर दी गई है. एक इंटरव्यू के दौरान  ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसकी जल सुरक्षा को गंभीर खतरा है, तो वह भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है.

ARY न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार सिंधु जल संधि के कथित उल्लंघनों और जमीनी स्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश पर बारीकी से नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि जिस पल हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे. पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है. आसिफ ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान को ठोस सबूत मिलते हैं कि भारत पानी की आपूर्ति में बाधा डालने की दिशा में खतरनाक तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वह युद्ध के विकल्प पर विचार करेगा.

इस टीवी कार्यक्रम में भारत के जल मंत्री सी.आर. पाटिल का वह बयान भी दिखाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा. सी.आर. पाटिल ने कहा था कि प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार, पाकिस्तान का पानी रोकने की योजना पर काम जारी है और इसे गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनीटर कर रहे हैं. 

 

ARY न्यूज के कार्यक्रम में होस्ट ने चेनाब नदी के पानी को ब्यास बेसिन की ओर मोड़ने से जुड़े एक टनल प्रोजेक्ट के बारे में और सलाल पावर स्टेशन पर गाद हटाने के काम का भी जिक्र किया. इसके जवाब में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से सिंधु जल संधि के तहत भारतीय परियोजनाओं पर नजर रखी है. इसमें 
भौतिक निरीक्षण भी शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी टीमों ने जल बुनियादी ढांचे की ऊंचाई, भंडारण क्षमता और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए लगभग 115 निरीक्षण किए हैं.

बता दें कि पाकिस्तान की लगभग एक-तिहाई आबादी इस समय पानी की भारी कमी से जूझ रही है. सिंध और बलूचिस्तान के खेती वाले इलाकों में पानी की भयानक कमी है. पानी के बंटवारे को लेकर प्रांत आपस में झगड़ रहे हैं. पाकिस्तान का सुक्कुर बैराज जो लाखों एकड़ खेती की जमीन के पानी का मुख्य स्रोत है, उसमें पानी की कमी हो गई है. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध प्रांत के नॉर्थ वेस्ट नहर में पानी की 64.1% कमी है, जबकि राइस नहर और दादू नहर में क्रमशः 38% और 82% की कमी दर्ज की गई है. 

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