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पाकिस्तान में डैम का हिस्सा टूटने से हाहाकार! चीनी कंपनी के पास निर्माण का ठेका, पानी में बह गए 317 अरब रुपये?

Pakistan Tarbela Dam Accident: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तारबेला डैम की निर्माणाधीन परियोजना में बड़ा हादसा हुआ है. खुदाई के दौरान चट्टान ढहने से टनल और पावर हाउस में पानी घुस गया.

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Gaurav Barar

Updated : Nov 09, 2026, 11:33 PM IST

पाकिस्तान में डैम का हिस्सा टूटने से हाहाकार! चीनी कंपनी के पास निर्माण का ठेका, पानी में बह गए 317 अरब रुपये?

पाकिस्तान में निर्माणाधीन डैम का हिस्सा टूटने का वीडियो भी सामने आया है (Image- Social Media)

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पाकिस्तान में एक बार फिर बड़े निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार (9 नवंबर 2026) को निर्माणाधीन डैम का एक हिस्सा अचानक ढह गया. इसके बाद पानी का तेज बहाव निर्माण स्थल और आसपास के इलाकों में पहुंच गया. वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा.

इस प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका चीन की कंपनी के पास था. ये हादसा तारबेला बांध की पांचवीं विस्तार परियोजना यानी टी-5 के निर्माण स्थल पर हुआ. पाकिस्तान की वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) ने भी घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कनेक्टिंग टनल की खुदाई के दौरान कमजोर चट्टान का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया. इसके बाद पानी सुरंग और निर्माणाधीन पावर हाउस वाले हिस्से में घुसने लगा.

डैम का हिस्सा ढहते ही मची भगदड़

हादसे के बाद निर्माण स्थल पर तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी गई. सुरक्षा को देखते हुए वहां चल रहा काम रोक दिया. अधिकारियों ने राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की. शुरुआत में एक मजदूर के पानी के तेज बहाव में बहने की खबर सामने आई थी. हालांकि, बाद में उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माण स्थल पर मौजूद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें निर्माण स्थल पर पानी का तेज बहाव दिखाई दे रहा है. पानी अचानक भरने के बाद वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई और सभी सुरक्षित जगह की तरफ भागते नजर आए. 

 

सिंधु नदी में बढ़ सकता है पानी का स्तर

इस हादसे के बाद आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है. स्वाबी के डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान ने बताया कि जरूरी परिस्थितियों के चलते बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है. इससे सिंधु नदी में पानी का बहाव और जलस्तर बढ़ने की आशंका है.

प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने की अपील की है. खास तौर पर सिंधु नदी में नहाने, तैरने और नाव चलाने पर रोक लगाने की सलाह दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि पानी का बहाव तेज होने की स्थिति में किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

चीन की कंपनी बना रही थी डैम

तारबेला बांध की पांचवीं विस्तार परियोजना का निर्माण चीन की कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड (PCCCL) कर रही है. पाकिस्तान अपने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनियों और निवेश पर निर्भर है. ऐसे में इस हादसे ने निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

 

82 से 317 अरब रुपये पहुंची परियोजना की लागत

तारबेला बांध की टी-5 विस्तार परियोजना पाकिस्तान के लिए काफी अहम है. इसके पूरा होने के बाद बांध की बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा. इस प्रोजेक्ट के तहत 1,530 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना की लागत शुरुआत में करीब 82 अरब पाकिस्तानी रुपये तय की गई थी, लेकिन बाद में बढ़कर लगभग 317 अरब रुपये हो गई.

इसके पूरा होने की डेडलाइन जून 2028 रखी गई है. प्रोजेक्ट को विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी फंडिंग मिल रही है. काम पूरा होने के बाद तारबेला बांध की कुल बिजली उत्पादन क्षमता मौजूदा 4,888 मेगावाट से बढ़कर 6,418 मेगावाट हो जाएगी.

पहले भी ढह चुका है कॉफरडैम

ये पहली बार नहीं है जब तारबेला विस्तार परियोजना में इस तरह की परेशानी सामने आई है. इससे पहले जुलाई 2026 में भी कॉफरडैम ढहने की घटना हुई थी. उस मामले में ठेकेदार, सलाहकार और WAPDA को जिम्मेदार ठहराया गया था. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से परियोजना की सुरक्षा और निर्माण व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. 

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