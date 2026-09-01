'जबरन इस्लाम कबूल करवाया और फिर रचाई शादी', परिवार की दलीलें सुनने के बाद PAK की अदालत ने माता-पिता को सौंपी हिंदू लड़की

लड़की के भाई रविशंकर ने आरोप लगाया कि परिवार के घर की सीसीटीवी फुटेज में 24 अगस्त को कुछ अनजान लोग उनकी बहन को कीमती सामान और मोबाइल फोन के साथ ले जाते हुए दिखे.

हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर रिश्ते में फंसाने और फिर इस्लाम अपनाकर शादी करने के लिए दबाव डालने के मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी से लड़की को छुड़ाकर उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया है. लड़की के भाई रविशंकर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके अनुसार सिंध के संघार जिले की खिपरो तहसील में राणा राजपूत कॉलोनी की रहने वाली 21 साल की रीता पिछले हफ्ते अपने घर से लापता हो गई थी.

रविशंकर ने आरोप लगाया कि परिवार के घर की सीसीटीवी फुटेज में 24 अगस्त को कुछ अनजान लोग उनकी बहन को कीमती सामान और मोबाइल फोन के साथ ले जाते हुए दिखे. शिकायत के अनुसार, रीता को अपहरणकर्ता पंजाब के गुजरांवाला ले गए, जहां पर उस पर इस्लाम अपनाने और पहले से शादीशुदा नजीर हुसैन से शादी करने के लिए दबाव डाला गया. गुजरांवाला लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है. बाद में, पंजाब पुलिस ने रीता को बरामद कर लिया और सोमवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया.

कार्यवाही के दौरान, जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि रीता अपने माता-पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि लड़की को सरकारी आश्रय गृह दारुल-उल-अमान में रखा जाना चाहिए. मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, 'हालांकि, रीता के वकील असद जमाल और खेता राम ने इस अनुरोध का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि रीता अपने भाई के साथ घर लौटना चाहती है, जो अदालत में मौजूद था.' मजिस्ट्रेट ने रीता से शपथ लेकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'रीता ने अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने माता-पिता के घर लौटना चाहती है.' इसके बाद, कोर्ट ने उसे उसके भाई के साथ जाने की अनुमति दे दी और उसे उसकी सुरक्षित अभिरक्षा और संघार में उसके परिवार के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुसार, पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय की सैकड़ों लड़कियों को जबरन अपहरण या दबाव के जरिए धर्म बदलने और शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है.

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