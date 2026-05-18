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पाकिस्तान ने ग्वादर के बदले चीन से ऐसा क्या मांगा जिसने बढ़ाई दुनिया की टेंशन? अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा

पाकिस्तान और चीन के बीच चल रहे सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

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Gaurav Barar

Updated : May 18, 2026, 05:04 PM IST

पाकिस्तान ने ग्वादर के बदले चीन से ऐसा क्या मांगा जिसने बढ़ाई दुनिया की टेंशन? अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा
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पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को लेकर दुनिया भर में कई तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस रिश्ते के पीछे चल रहे खतरनाक खेल को बेनकाब कर दिया है. अमेरिका के एक समाचार आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज ने पाकिस्तान के कुछ बेहद गोपनीय सैन्य दस्तावेजों के हवाले से एक सनसनीखेज खुलासा किया है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अपने ग्वादर पोर्ट के बदले चीन से एक बहुत बड़ी और खतरनाक कीमत वसूलना चाहता था. पाकिस्तान ने चीन से मांग की थी कि वह उसे ऐसी परमाणु पनडुब्बी दे, जिसके पास 'सेकेंड स्ट्राइक' की क्षमता हो. इसके बदले में पाकिस्तान चीन की सेना को ग्वादर पोर्ट का स्थायी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देने को तैयार था.

क्या है सेकेंड स्ट्राइक और न्यूक्लियर ट्रायड का खेल?

आम बोलचाल की भाषा में समझें तो सेकेंड स्ट्राइक का मतलब होता है जवाबी हमला करने की क्षमता. यानी अगर दुश्मन देश आपके ऊपर पहला परमाणु हमला करके जमीन और हवा में मौजूद आपके सारे न्यूक्लियर हथियार नष्ट भी कर दे, तब भी आपके पास इतनी ताकत बची हो कि आप उस पर जोरदार पलटवार कर सकें. इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की जरूरत होती है, जो समंदर की गहराइयों में छिपी रहती हैं और दुश्मन के हमले से बची रहती हैं.

अगर चीन पाकिस्तान की यह मांग मान लेता, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर ट्रायड हासिल हो जाता. इसका मतलब है कि वह जल, थल और नभ यानी हवा, जमीन और समंदर, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाता. फिलहाल पाकिस्तान के पास केवल जमीन और हवा से ही परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता है. हालांकि, चीन ने पाकिस्तान की इस मांग को अनुचित माना और यह बातचीत वहीं रुक गई.

चीनी माल पर टिका है पाकिस्तान का डिफेंस

यह कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने चीन से ऐसी मांग की हो. पाकिस्तान का पूरा रक्षा तंत्र काफी हद तक चीनी मदद पर ही टिका है. 1970 और 80 के दशक में चीन ने ही पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट और एनरिच्ड यूरेनियम दिया था. इसके बाद 1990 के दशक में चीन ने उसे M-11 मिसाइलें भी बेचीं. लेकिन समंदर के नीचे से परमाणु मिसाइल दागना पाकिस्तान की आर्थिक और तकनीकी क्षमता से बाहर की बात रही है. 

गिने-चुने देशों के पास ही ये समुद्री परमाणु क्षमता

दुनिया में भारत, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे गिने-चुने देशों के पास ही यह घातक समुद्री परमाणु क्षमता है. पाकिस्तान ने 2017 में 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर न्यूक्लियर ट्रायड का दावा जरूर किया था, लेकिन उसकी पारंपरिक पनडुब्बियों का छोटा बेड़ा बेहद कमजोर है.

पाकिस्तान ने चीन के साथ 5 अरब डॉलर की हैंगोर क्लास पनडुब्बियों की एक बड़ी डील भी की थी. इस क्लास की पहली पनडुब्बी हाल ही में 4 मई को चीन के सान्या में सर्विस में शामिल की गई है. भारतीय विश्लेषकों का मानना था कि इनमें से कुछ पनडुब्बियां क्विग-क्लास जैसी होंगी जो परमाणु क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम होती हैं, लेकिन ड्रॉप साइट की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान को जैसा परमाणु सपोर्ट समंदर में चाहिए था, वैसा वह हासिल नहीं कर पाया.

अमेरिका और चीन के बीच पाकिस्तान का 'डबल गेम'

यह पूरी रिपोर्ट दिखाती है कि पाकिस्तान अपने दो बड़े साझेदारों, चीन और अमेरिका के साथ किस तरह कड़ा मोलभाव कर रहा है. नवंबर 2022 में जब से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं, तब से पाकिस्तान का झुकाव बीजिंग से थोड़ा कम होकर अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ा है. मुनीर ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के काम को थोड़ा धीमा पड़ने दिया और अमेरिकी खेमे के करीब जाने की कोशिश की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल कहना और अमेरिका-ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता इसके बड़े उदाहरण हैं. लेकिन इन सब के बावजूद, साल 2024 में आसिम मुनीर चीन के साथ ग्वादर बेस के बदले परमाणु पनडुब्बी का यह खुफिया सौदा करने को पूरी तरह तैयार थे, बशर्ते चीन उन्हें वह घातक हथियार दे देता.

 

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