पाकिस्तान में बड़ा हादसा, खाई में गिरी ओवरलोडेड बस, 40 यात्रियों की मौत

क्षमता से अधिक यात्रियों से भरी इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

पाकिस्तान में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी

कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए

हादसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सीमा पर स्थित दाना सर में हुआ

बस हादसे का एक बड़ा कारण क्षमता से अधिक यात्री होना माना जा रहा

पाकिस्तान से एक बेहद दर्दनाक और बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. यहां के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में शुक्रवार (3 जुलाई 2026) की सुबह एक तेज रफ़्तार और खचाखच भरी पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर हाइवे से सीधे एक गहरी और पथरीली खाई में जा गिरी. इस भयानक हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इसे हाल के सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सड़क हादसा माना जा रहा है.

बलूचिस्तान प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह हादसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सीमा पर स्थित एक बेहद सुदूर इलाके दाना सर में हुआ. शुरुआती जांच के मुताबिक, बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसके चलते ड्राइवर गाड़ी पर से अपना संतुलन खो बैठा और बस सीधे खाई में जा गिरी.

क्षमता से अधिक भरे थे यात्री

इस दुर्घटना के पीछे बस का ओवरलोड होना भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है. सरकारी प्रवक्ता शाहिद रिंद के अनुसार, इस बस में न केवल इसके अपने यात्री सवार थे, बल्कि रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के मुसाफिरों को भी इसी गाड़ी में बैठा लिया गया था. इस वजह से बस में क्षमता से कहीं ज्यादा लोग सवार हो चुके थे. फिलहाल राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और जान गंवाने वाले लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुख

इस भीषण सड़क हादसे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की. राष्ट्रपति ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए.

इसके साथ ही, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने भी इस हादसे में हुए जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख प्रकट किया है. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से काम करने और घायलों की चिकित्सा में कोई कसर न छोड़ने के आदेश दिए हैं.

पाकिस्तान में क्यों आम हैं ऐसे हादसे?

पाकिस्तान में इस तरह के भीषण सड़क हादसे होना कोई नई बात नहीं है. खासकर पहाड़ी और सुदूर इलाकों में खराब सड़कों की हालत, ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन न होना और ड्राइवरों की लापरवाही जैसी वजहों से आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. अभी हाल ही में, मई के महीने में भी उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में एक ऐसी ही दुर्घटना हुई थी, जहां एक मिनी बस ने एक्सप्रेस-वे पर खड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी. उस हादसे में भी 17 लोगों की जान चली गई थी.

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