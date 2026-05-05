पड़ोसी देश के अखबारों में 'मोदी-मोदी'! BJP की बंगाल जीत के बाद 2029 को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रचंड जीत की गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि सात समुद्र पार भी सुनाई दी.

जब भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावी नतीजे आए, तो इसकी गूंज सिर्फ दिल्ली या कोलकाता तक सीमित नहीं रही. दुनिया भर के बड़े अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स ने इन नतीजों को प्रमुखता से कवर किया. अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजरें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर टिकी थीं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को ढहाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

लंदन से न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक, विदेशी मीडिया ने न केवल बंगाल की बात की, बल्कि तमिलनाडु में तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी (TVK) के करिश्मे और दक्षिण की राजनीति में आए बड़े उलटफेर को भी प्रमुखता दी.

किसने क्या कहा?

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक दिया- 'मोदी की बीजेपी ने बंगाल को जीता, जो भारत का सबसे कठिन राजनीतिक मोर्चा था'. बीबीसी ने लिखा कि बंगाल में बीजेपी की यह जीत पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री की हार नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत में बीजेपी के 'लॉन्ग मार्च' का पूरा होना है.

द गार्डियन- विपक्ष के लिए बड़ा झटका

ब्रिटेन के एक और बड़े अखबार 'द गार्डियन' ने लिखा कि बंगाल अब तक बीजेपी के विजय रथ के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था, जो अब गिर चुकी है. अखबार के मुताबिक, इस जीत के मायने भारत की राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत बड़े हैं और यह पहले से ही कमजोर हो चुके विपक्ष के लिए एक हौसला तोड़ने वाला झटका है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा?

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया. अपनी रिपोर्ट 'मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों ने विपक्ष के गढ़ को जीता' में उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने उस राज्य में सरकार बनाई है, जहां वह कभी सत्ता के करीब भी नहीं थी. साथ ही, उन्होंने तमिलनाडु में जोसेफ विजय की जीत पर हैरानी जताते हुए लिखा कि एक 'नवागंतुक' ने राज्य की दोनों स्थापित पार्टियों को पछाड़ दिया.

वॉशिंगटन पोस्ट- 2029 की राह हुई आसान

वॉशिंगटन पोस्ट ने विश्लेषण किया कि बंगाल की जीत से पीएम मोदी की स्थिति उनके तीसरे कार्यकाल के बीच में और भी मजबूत हो गई है. रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा था, लेकिन इस जीत ने मोदी के कद को और बढ़ा दिया है, जो 2029 में रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं. उन्होंने केरल में कम्युनिस्ट सरकार की हार और कांग्रेस की वापसी का भी जिक्र किया.

पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिएक्शन

पाकिस्तान के मशहूर अखबार 'डॉन' ने लिखा कि बंगाल जैसे विपक्ष के मजबूत गढ़ को जीतकर मोदी ने खुद को और भी ताकतवर स्थिति में खड़ा कर लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह जीत उन्हें बेरोजगारी और विदेश नीति जैसी चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगी.

वहीं, बांग्लादेश के 'ढाका ट्रिब्यून' ने तमिलनाडु के नतीजों पर फोकस किया. उन्होंने लिखा कि दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा बिजली का झटका लगा है, जहां अनुभवी नेता एम.के. स्टालिन अपनी सीट तक हार गए और अभिनेता विजय की नई पार्टी सबसे आगे निकल गई. कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इन चुनावी नतीजों को नए भारत की बदलती राजनीतिक तस्वीर के रूप में देखा है, जहां बीजेपी का विस्तार अब उन क्षेत्रों में भी हो चुका है जिन्हें कभी उसके लिए 'असंभव' माना जाता था.