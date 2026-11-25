अब्दुस सलाम ने 1960 में पाकिस्तान के स्पेस एज में शामिल होने का ऐलान किया था. अब्दुस सलाम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम और पाकिस्तानी थे.

पाकिस्तान के पास भारत से भी पुरानी स्पेस एजेंसी है. स्पेस एंड अपर एटमोस्फेयर रिसर्च कमीशन (SUPARCO) भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेजनाइजेशन (ISRO) से करीब आठ साल पहले बनाई गई थी और ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एशिया में पाकिस्तान ऐसा तीसरा देश था, जिसने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपना पहला रॉकेट छोड़ा था.

सवाल 1- इसरो से कितने साल पहले पाकिस्तान ने अपना पहला स्पेश मिशन लॉन्च किया था?

जवाब- पाकिस्तान ने 7 फरवरी 1962 को 'रहबर-ए-अव्वल' रॉकेट लॉन्च किया था जबकि इसरो का पहला स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्ट 1 अप्रैल, 1975 को सोवियत संघ के KOSMOS_3M रॉकेट से कपूस्तिन यार से लॉन्च किया गया था. हालांकि, आज इसरो चंद्रयान और मंगलयान जैसे सक्सेफुल मिशनों के साथ काफी आगे निकल चुका है और गगनयान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी भी चल रही है इतना ही नहीं भारत अपना भारतीय स्पेस स्टेशन (BAS) बनाने पर भी काम कर रहा है.

सवाल 2- कैसे बनी पाकिस्तान की पहली स्पेस एजेंसी?

जवाब- साल 1960 में ऐलान किया गया कि पाकिस्तान अब स्पेस एज में शामिल होने जा रहा है. यह ऐलान विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम और पाकिस्तानी अब्दुस सलाम ने किया था. उन्हें पाकिस्तान का होमी भाभा कहा जाता था. यह जनरल अयूब खान का दौर था. साल 1960-61 में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी जुटाना था.

सवाल 3- पाकिस्तान का पहला स्पेस मिशन क्या था?

जवाब- पाकिस्तान के इस मिशन के लिए अयूब खान ने पांच पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा, जिनमें तारिक मुस्तफा, सलीम महमूद सिकंदर जमान, एम. रहमतुल्लाह और ए. जेड. फारुकी शामिल थे. अमेरिका ने सुपारको को रॉकेट दिए, जिन्हें पाकिस्तान में मॉडिफाई किया गया. इसे ही पाकिस्तान के पहले रॉकेट रहबर-1 के नाम से जाना जाता है, सुपारको से ही इसे लॉन्च किया गया था. अब्दुस सलाम के कार्यकाल में पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम काफी फलाफूला और अमेरिका जैसे देश भी इसकी सराहना करते थे. हालांकि, जनरल आगा मुहम्मद याह्या खान और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फीकार भुट्टो के पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद स्पेस प्रोग्राम्स पर कम ध्यान दिया जाने लगा.

सवाल 4- इसरो से क्यों पीछे रह गई पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको?

जवाब- 1970 का दशक आते-आते पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम बजट में कटौती कर दी गई और जिया उल हक के दौर में यह कटौती और ज्यादा बढ़ा दी गई. उस दौरान पाकिस्तान 1971 के भारत-पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और बलूचिस्तान विद्रोह जैसे बड़े सैन्य संघर्षों में उलझा हुआ था, इसलिए उसको सुरक्षा की चिंता ज्यादा सताने लगी और उसने एटम बम और मिसाइल तकनीक पर फोकस बढ़ा दिया. वैज्ञानिक भी एटॉमिक बम और मिसाइलों के परीक्षण में जुट गए. इतना ही नहीं सुपारको के चीफ भी मेजर और जनरल रैंक के अधिकारियों को बनाया जाने लगा.

सवाल 5- चीन के स्पेस मिशन में पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट क्या करेंगे?

जवाब- पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट मोहम्मद जीशान अली चीनी स्पेस मिशन के तहत स्पेस में पहुंचे हैं. वह पहले पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट हैं, जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है. बुधवार (25 नवंबर, 2026) को सुबह 5.18 बजे चीन के स्पेसक्राफ्ट शेनजोउ-24 स्पेसक्राफ्ट के साथ वह स्पेस के लिए रवाना हुए और करीब साढ़े तीन घंटे बाद चीन के स्पेस स्टेशन तियांगोंग पहुंच गए. जीशान अली इस मिशन में पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर वहां गए, हैं जबकि उनके साथ दो और चीनी स्ट्रोनॉट्स भी हैं. मिशन को तांग होंगबो लीड कर रहे हैं, जबकि एस्टोनॉट वू यी पायलट हैं. इस दौरान अंतरिक्ष यात्री 90 एक्सपेरीमेंट करेंगे.

चीनी अंतरिक्ष यात्री तांग और वू 6 महीने के लिए स्पेस स्टेशन पर रहेंगे, जबकि जीशान अली एक हफ्ते के लिए ही गए हैं. वह दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों झांग जियुआन और लाइ का-यींग के साथ वापस आ जाएंगे. यह एस्ट्रोनॉट्स इसी साल 24 मई को शेनजाउ-23 मिशन के तहत स्पेस में गए थे.



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