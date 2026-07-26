क्या पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के हाथ में दे दिया है न्यूक्लियर कंट्रोल! भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता

पाकिस्तान में परमाणु हथियारों और रणनीतिक मिसाइल प्रणालियों का पूरा संचालन अब सीधे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अगुवाई वाली नई नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के पास आ गया है.

नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के जरिए परमाणु हथियारों की कमान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास होगी

नई सैन्य कमान को चीनी सेना के रॉकेट फोर्स मॉडल की तर्ज पर ढाला गया है,

इसका मुख्य उद्देश्य भारत के खिलाफ रणनीतिक सैन्य क्षमता बढ़ाना है

पुनर्गठन के तहत पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सैयद आमेर को प्रमोट कर 4-स्टार जनरल बनाया गया

पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए देश के रक्षा ढांचे में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नए बदलाव के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और रणनीतिक संपत्तियों का पूरा नियंत्रण सीधे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हाथों में आ जाएगा. इस कदम से देश के परमाणु बेड़े पर नागरिक सरकार का नियंत्रण नाममात्र का रह गया है.

नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का गठन

ताजा विधायी संशोधनों के तहत पाकिस्तान एक नई व्यवस्था नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की स्थापना कर रहा है. सीएनएन-न्यूज18 के अनुसार, यह नई संस्था देश के सभी परमाणु हथियारों, मिसाइल प्रणालियों और डिलीवरी सिस्टम के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी. अब तक पाकिस्तान में परमाणु बेड़े की देखरेख नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास थी, जिसमें प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती थी.

हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रधानमंत्री की भूमिका केवल सूचना प्राप्त करने तक सीमित रह जाएगी और वास्तविक कमान पूरी तरह से सैन्य नेतृत्व के पास होगी. इस पूरे पुनर्गठन के पीछे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और थल सेनाध्यक्ष की दोहरी भूमिका निभा रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ माना जा रहा है.

चीन के मॉडल पर ढाला गया ढांचा

पाकिस्तान की इस नई नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का ढांचा काफी हद तक चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स के मॉडल पर आधारित है. इस नई संस्था को स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन का पूरा समर्थन मिलेगा. इसका मुख्य उद्देश्य थल सेना, नौसेना, वायु सेना, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक कमांड को एक एकीकृत कमान के तहत लाना है.

ऐसा करने से पाकिस्तान अपनी पूर्वी सीमा पर भारत के खिलाफ अपनी रणनीतिक सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहता है. इसके साथ ही, यह नया ढांचा बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच रक्षा, तकनीक और सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग को और अधिक गहरा करेगा.

नए कमांडर की नियुक्ति और पदोन्नति

इस नए सिस्टम के तहत पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमेर रजा को प्रमोट करके चार-सितारा जनरल बनाया गया है और उन्हें नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का पहला कमांडर नियुक्त किया गया है. दूसरी ओर, इस बड़े पैमाने पर हो रहे पुनर्गठन का असर पाकिस्तानी सेना के भीतर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ा है.

वरिष्ठ अधिकारी कैडर के प्रमोशन बोर्डों को पिछले 15 महीनों से अधिक समय से टालकर रखा गया है. इसके अलावा, 2024 के बाद से पाकिस्तानी सेना ने अपने नियमित फॉर्मेशन कमांडर्स सम्मेलनों को भी रोक दिया है.

कोर कमांडरों की स्वायत्तता पर लगा अंकुश

इस केंद्रीकृत व्यवस्था की वजह से पाकिस्तान के पारंपरिक क्षेत्रीय कोर कमांडरों की पहले से चली आ रही स्वायत्तता और अधिकार काफी घट गए हैं. अब सभी प्रमुख संचालन और रणनीतिक फैसले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के कार्यालय से नियंत्रित हो रहे हैं. कुल मिलाकर, 27वें संशोधन के जरिए पाकिस्तान ने अपने परमाणु कमान के नागरिक चेहरे को पूरी तरह से हटाकर सेना के एकतरफा दबदबे को संवैधानिक मुहर लगा दी है.

पाकिस्तान का यह कदम भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है क्योंकि परमाणु हथियारों का पूरा नियंत्रण सीधे सेनाध्यक्ष के हाथों में जाने से नागरिक सरकार का अंकुश खत्म हो गया है, जिससे किसी भी सीमाई तनाव के दौरान परमाणु हथियारों के अनियंत्रित या त्वरित इस्तेमाल का जोखिम काफी बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें- Kargil Vijay Diwas 2026: शहीदों को नमन, सेना के कार्यक्रम और शूरवीरों का सम्मान.. जानिए कैसे मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस?