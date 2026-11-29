2014 से जारी यमन युद्ध और जुलाई से तेज हुए हूती हमलों के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी है. मक्का रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी है, हालांकि सुरक्षा कारणों से सैनिकों की कुल संख्या को गुप्त रखा गया है.

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और यमन के हूतियों के लगातार हमलों को देखते हुए पाकिस्तान ने सैनिकों की टुकड़ी सऊदी अरब भेजी है. सऊदी अरब जाने से पहले पाकिस्तानी सैनिकों का एक विदाई कार्यक्रम रखा गया था. इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सऊदी अरब के राजदूत डॉ. राजेह तामी अलबुगामी समेत बड़े सेना अधिकारी मौजूद रहे.

अमेरिकी रिसर्च संस्था एक्लेड के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 महीनों के अंदर ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर करीब 300 हमले किए हैं. इन हमलों में तेल के कारखानों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है. सबसे बड़ा हमला 10 अक्टूबर 2026 को राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ था. इस भीषण हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे.

इस हमले के बाद रियाद एयरपोर्ट करीब 8 दिनों तक बंद रहा था. इसके अलावा हूतियों ने रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और मशहूर अरामको कंपनी की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है. इन्हीं खतरों से सऊदी अरब का बचाव करने के लिए पाकिस्तानी सेना को वहां भेजा गया है.

पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब क्यों गई?

पाकिस्तानी सेना की यह रवानगी किसी एक दिन का फैसला नहीं है, बल्कि यह मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का हिस्सा है. 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का शहर में एक अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' पर दस्तखत किए थे.

इस समझौते का सबसे मुख्य नियम यह है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर कोई हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. इसका मकसद तीनों देशों का साझा बचाव करना और किसी भी दुश्मन को हमला करने से रोकना है. पाकिस्तान सरकार ने साफ किया है कि यह समझौता पूरी तरह बचाव के लिए बनाया गया है और यह किसी खास देश के खिलाफ नहीं है.

Breaking: Pakistani troops are on their way to Saudi Arabia under the Makkah pact! On Saturday, the Pakistan Army held a send-off ceremony in Rawalpindi. Defence Minister Khawaja Asif was the chief guest. Saudi Ambassador Rajeh Albugamy stood beside him. The army's statement left no room for doubt. The deployment reflects Pakistan's "unwavering commitment" to the Kingdom's security, sovereignty and territorial integrity, and to the sanctity of the Two Holy Mosques. In August, the pact was a signature in Makkah. Today it is soldiers on the move. That is the difference between a statement and an alliance. None of this came from nowhere. Pakistani soldiers have served in the Kingdom for decades. Saudi cadets graduate from Pakistan's military academy. When Pakistan's economy needed support, Riyadh delivered. Now, as the Houthis and their patrons keep firing at Saudi cities, Islamabad is delivering. Brothers show up. The message to Tehran and Sanaa is simple. Every missile fired at the Kingdom is now a problem for Islamabad and Ankara too. And for anyone who still believes the Houthis can wear Saudi Arabia down: the Kingdom stands at the centre of the alliance it built, with partners who keep their word. The Two Holy Mosques have never lacked defenders. Today there are more of them. — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@ColdBrief) November 29, 2026

सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले इतने क्यों बढ़ गए?

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच यह जंग बहुत पुरानी है. साल 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा जमा लिया था. इसके बाद यमन में भयंकर गृहयुद्ध शुरू हो गया. पड़ोसी देश होने के नाते सऊदी अरब को डर लगने लगा कि ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही उसकी सीमाओं तक पैर पसार लेंगे.

इस खतरे को देखते हुए साल 2015 में सऊदी अरब ने कई अरब मुल्कों को मिलाकर एक सेना का गुट बनाया और यमन में हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए. करीब 8 साल तक चली इस भयंकर लड़ाई के बाद भी हूती विद्रोहियों को पूरी तरह पीछे नहीं धकेला जा सका. साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम हुआ, जिससे कुछ समय के लिए शांति रही. लेकिन इस साल जुलाई 2026 से दोनों पक्षों में दोबारा लड़ाई छिड़ गई. इसके बाद हूतियों ने यमन सीमा से बहुत आगे बढ़कर सऊदी अरब की राजधानी रियाद तक मिसाइलें और ड्रोन दागना शुरू कर दिया.

तुर्किये का प्लान क्या है?

मक्का रक्षा समझौते में तुर्किये भी शामिल है, लेकिन तुर्किये ने अभी तक सऊदी अरब में सैनिक नहीं भेजे हैं. तुर्किये में रक्षा समझौते पर साइन होने के बावजूद विदेश में सैनिक भेजने के लिए संसद से अलग मंजूरी लेना जरूरी होता है. संसद से मंजूरी न मिलने की वजह से तुर्किये के सैनिक अभी सऊदी नहीं जा सके हैं.

हालांकि तुर्किये हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है. तुर्किये एयर डिफेंस सिस्टम, नए आधुनिक हथियार और सेना की तकनीक के जरिए सऊदी अरब की मदद करने की तैयारी कर रहा है. तुर्किये नाटो का सदस्य देश है और उसके पास बहुत आधुनिक तकनीक है. इसलिए उसकी तकनीकी मदद से सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है.

सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिक क्या काम करेंगे?

पाकिस्तानी सेना ने सऊदी अरब में जवानों की रवानगी की खबर की पुष्टि की है. हालांकि सुरक्षा कारणों से सैनिकों की कुल संख्या, वे किस जगह तैनात रहेंगे और कितने दिनों तक वहां रुकेंगे, इस बात को गुप्त रखा गया है.

पाकिस्तानी सैनिकों का मुख्य काम सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना, सऊदी सेना जवानों को ट्रेनिंग देना और जरूरत पड़ने पर रक्षा क्षमता बढ़ाना होगा. इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वह मक्का और मदीना की पवित्र मस्जिदों की हिफाजत करेगा. सऊदी अरब ने हूतियों पर मक्का और मदीना की तरफ मिसाइलें दागने का आरोप लगाया है, हालांकि हूतियों ने इस बात से इनकार किया है.

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