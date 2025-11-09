FacebookTwitterYoutubeInstagram
जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

Horseshoe Ring: घर पर कहां और कब लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे

नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

दुनिया

Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन

Asim Munir: पाकिस्तान सरकार ने 27वां संविधान संशोधन पेश किया है, जिससे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को CDF बनाया जाएगा. यह संशोधन पास होते ही वह प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे.

राजा राम

Updated : Nov 09, 2025, 07:09 PM IST

Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन

जनरल आसिम मुनीर

Asim Munir: पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा राजनीतिक और सैन्य बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं. सरकार ने संसद में 27वां संविधान संशोधन पेश किया है, जिसके बाद सेना प्रमुख का पद न सिर्फ संवैधानिक हो जाएगा बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी अधिक अधिकारों से लैस होगा. यह फैसला पाकिस्तान की सत्ता संरचना को पूरी तरह बदल सकता है. 

शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव

इस विधेयक के बाद, देश की राजनीति और सेना के बीच शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस संशोधन के जरिए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को “Chief of Defense Forces” का दर्जा देने का प्रस्ताव है. इस संशोधन के बाद सेना प्रमुख का पद संवैधानिक हो जाएगा, यानी उन्हें हटाने का अधिकार केवल संसद के पास होगा. वह भी दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से. इससे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अकेले सेना प्रमुख को बर्खास्त नहीं कर पाएंगे. 

नए प्रस्ताव के तहत सेना प्रमुख को तीनों सेनाओं, थलसेना, नौसेना और वायुसेना की पूर्ण कमान मिल जाएगी. साथ ही उन्हें राष्ट्रीय सामरिक कमान (National Strategic Command) का प्रमुख नियुक्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा. यह पद परमाणु नीति और रक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारियों को संभालता है, जिससे मुनीर को पाकिस्तान की एटॉमिक नीति पर भी पूरा नियंत्रण मिलेगा. 

प्रधानमंत्री भी इस पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं हटा सकेंगे

संविधान में यह भी जोड़ा गया है कि “फील्ड मार्शल” का पद आजीवन रहेगा और सरकार किसी योग्य अधिकारी को यह रैंक दे सकेगी. इस पद को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, यानी प्रधानमंत्री भी इस पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं हटा सकेंगे. वर्तमान “ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी” का पद 27 नवंबर 2025 के बाद समाप्त कर दिया जाएगा, और उसकी सभी जिम्मेदारियां नए 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स' को सौंप दी जाएंगी.

यह भी पढ़ें: RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ के अनुसार, यह प्रस्ताव फिलहाल संसद में विचाराधीन है और तभी लागू होगा जब दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाएगा. अगर यह संशोधन पास हो गया, तो जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन जाएंगे. जिनके पास संवैधानिक, सामरिक और प्रशासनिक तीनों तरह की शक्तियां होंगी. 

जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब
25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
Horseshoe Ring: घर पर कहां और कब लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
