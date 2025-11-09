Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन

Asim Munir: पाकिस्तान सरकार ने 27वां संविधान संशोधन पेश किया है, जिससे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को CDF बनाया जाएगा. यह संशोधन पास होते ही वह प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे.

Asim Munir: पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा राजनीतिक और सैन्य बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं. सरकार ने संसद में 27वां संविधान संशोधन पेश किया है, जिसके बाद सेना प्रमुख का पद न सिर्फ संवैधानिक हो जाएगा बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी अधिक अधिकारों से लैस होगा. यह फैसला पाकिस्तान की सत्ता संरचना को पूरी तरह बदल सकता है.

शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव

इस विधेयक के बाद, देश की राजनीति और सेना के बीच शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस संशोधन के जरिए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को “Chief of Defense Forces” का दर्जा देने का प्रस्ताव है. इस संशोधन के बाद सेना प्रमुख का पद संवैधानिक हो जाएगा, यानी उन्हें हटाने का अधिकार केवल संसद के पास होगा. वह भी दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से. इससे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अकेले सेना प्रमुख को बर्खास्त नहीं कर पाएंगे.

नए प्रस्ताव के तहत सेना प्रमुख को तीनों सेनाओं, थलसेना, नौसेना और वायुसेना की पूर्ण कमान मिल जाएगी. साथ ही उन्हें राष्ट्रीय सामरिक कमान (National Strategic Command) का प्रमुख नियुक्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा. यह पद परमाणु नीति और रक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारियों को संभालता है, जिससे मुनीर को पाकिस्तान की एटॉमिक नीति पर भी पूरा नियंत्रण मिलेगा.

प्रधानमंत्री भी इस पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं हटा सकेंगे

संविधान में यह भी जोड़ा गया है कि “फील्ड मार्शल” का पद आजीवन रहेगा और सरकार किसी योग्य अधिकारी को यह रैंक दे सकेगी. इस पद को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, यानी प्रधानमंत्री भी इस पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं हटा सकेंगे. वर्तमान “ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी” का पद 27 नवंबर 2025 के बाद समाप्त कर दिया जाएगा, और उसकी सभी जिम्मेदारियां नए 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स' को सौंप दी जाएंगी.

कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ के अनुसार, यह प्रस्ताव फिलहाल संसद में विचाराधीन है और तभी लागू होगा जब दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाएगा. अगर यह संशोधन पास हो गया, तो जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन जाएंगे. जिनके पास संवैधानिक, सामरिक और प्रशासनिक तीनों तरह की शक्तियां होंगी.

