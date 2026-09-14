FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश देशभर में फैल रहा है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश देशभर में फैल रहा है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

SC में जमानत याचिका रद्द होने के बाद गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपियों ने किया सरेंडर, अदालत में बोले- जेल में हमें चाहिए...

SC में जमानत याचिका रद्द होने के बाद गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपियों ने किया सरेंडर, अदालत में बोले- जेल में हमें चाहिए...

UP नहीं, इस राज्य की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शुरू हुआ था हिंदी विभाग, जानें क्या है इतिहास

UP नहीं, इस राज्य की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शुरू हुआ था हिंदी विभाग, जानें क्या है इतिहास

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम, पाकिस्तान ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? जानें वजह

FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर इनामी राशि बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी है. आइए जानते हैं आखिर पाक को ये क्यों करना पड़ा.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Sep 14, 2026, 06:04 PM IST

मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम, पाकिस्तान ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? जानें वजह

मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये का इनाम, AI Modified Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर इनामी राशि बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी है.
  • FATF बैठक से पहले एफआईए ने अजहर को 2026 की मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में बनाए रखा है.
  • दिसंबर 1999 में IC-814 अपहरण के बाद रिहा हुए अजहर ने जैश बनाया था.

 

Pakistan Bounty Masood Azhar: पेरिस में 26 से 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) की प्लैनरी बैठक से पहले पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर पर इनामी राशि बढ़ा दी है. पाकिस्तान सरकार ने मसूद अजहर की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी है.

पाकिस्तान की 'फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (FIA) ने 58 वर्षीय अजहर को अपनी 2026 की 'रेड बुक ऑफ मोस्ट वांटेड हाई-प्रोफाइल टेररिस्ट्स' की आधिकारिक सूची में बरकरार रखा है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है.

क्या है अफगानिस्तान में मौजूदगी का दावा ?  

पाक सालों से यह दावा करता आ रहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और वह भागकर अफगानिस्तान चला गया है. हालांकि, हालिया रिपोर्टों में इस दावे पर गहरे सवाल उठे हैं, क्योंकि तालिबान सरकार ने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. दूसरी तरफ, भारतीय खुफिया एजेंसियों के तकनीकी विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि मसूद अजहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में छिपा हुआ है.

पाकिस्तान जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 70 लाख के इनाम का दिखावा कर रहा है, वहीं जैश का एक आतंकवादी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खुलेआम यह स्वीकार करता दिखा है कि उसके संगठन ने पिछले साल आतंकवादी गतिविधियों के लिए 1.5 अरब पाकिस्तानी रुपये (150 करोड़ रुपये) का फंड जुटाया है. 

भारत में किस आतंकवादी हमले है मसूद अजहर का हाथ ?

जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर भारत में सीमा पार आतंकवाद का मुख्य चेहरा रहा है. उसका संगठन भारत में वर्ष 2001 का संसद हमला, 26/11 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला और 2019 का पुलवामा बम धमाका जैसे गंभीर हमलों में शामिल रहा है. इसके अलावा, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद भी उसका नाम फिर से सामने आया था.

FIA की नई मोस्ट वांटेड लिस्ट में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 19 संदिग्धों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने हमलावरों को नाव और वित्तीय मदद दी थी. हालांकि, पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो आतंकियों (मोहम्मद खान और अब्दुल रहमान) की तस्वीरें और उनकी भूमिकाओं का ब्योरा सूची से हटा दिया है. 

भारत के हिरासत से कैसे छुटा मसूद अजहर ?

मसूद अजहर पहले इंडिया की कस्टडी में था, लेकिन दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था. दरअसल, काठमांडू से दिल्ली आ रही उस फ्लाइट को पांच आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था और अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते जबरन तालिबान-नियंत्रित कंधार पहुंचा दिया था, जहां बेकसूर बंधकों की जान बचाने के बदले भारत सरकार को मजबूरन अजहर और दो अन्य आतंकियों को छोड़ना पड़ा, रिहा होते ही उसने 1999-2000 के दौरान जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन खड़ा कर दिया, जिसका गढ़ पाकिस्तान का बहावलपुर रहा है.

फिर जब कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ, तो भारत ने इसका करारा जवाब देने के लिए 7 मई को तगड़ा पलटवार करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर में बने जैश के हेडक्वार्टर समेत कुल नौ आतंकी ठिकानों पर भारी बमबारी करके उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया गया और इस ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक में मसूद अजहर के कुख्यात साम्राज्य की रीढ़ तो टूटी ही, साथ ही उसके कुनबे के 5 बच्चों समेत परिवार के 10 सदस्य और 4 सबसे करीबी कमांडर भी ऑन द स्पॉट ढेर हो गए.

पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं आतंकी 

रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान की खुद की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पिछले 5 सालों में आतंकियों की संख्या 35 फीसदी तक बढ़ गई है, क्योंकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की 2021 की रेड बुक में जहां सिर्फ 1330 नाम शामिल थे, वहीं उनकी नई लिस्ट में यह आंकड़ा बढ़कर सीधे 1804 हो चुका है जो दिखाता है कि वहां टेरर का ग्राफ किस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement