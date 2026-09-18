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पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ 

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दुनिया

पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ 

अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 की सऊदी को ब्रिकी को मंजूरी दी है. ये डील करीब 24.3 अरब डॉलर की है. यूएस विदेश विभाग ने कहा कि इससे सऊदी की घरेलू रक्षा मजबूत होगी और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा.

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Rishi Kant

Updated : Sep 18, 2026, 12:11 PM IST

पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ 

सऊदी को अमेरिका से मिलेंगे F-35 फाइटर जेट

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  • हूतियों से लड़ाई के बीच अमेरिका ने सऊदी को F-35 बेचने की मंजूरी दी.
  • पाकिस्तान और तुर्किए ने हूतियों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी की मदद नहीं की है. 
  • ट्रंप ने 2020 में यूएई को भी F-35 देने की मंजूरी दी थी, जिसे बाइडेन ने रद्द कर दिया था.

सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों का सामना कर रहा है. उसने पाकिस्तान और तुर्किए के साथ नाटो की तरह मक्का डिफेंस पैक्ट पर साइन किए थे, लेकिन ना तो पाकिस्तान और ना ही तुर्किए उसकी मदद के लिए आगे आए. पाकिस्तान सिर्फ धमकियों से ही काम चला रहा है, लेकिन अब तक कोई खास कदम नहीं उठाया है. इस बीच अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है, जिसे रियाद की मदद के तौर पर देखा जा सकता है. 

अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 की सऊदी को ब्रिकी को मंजूरी दी है. अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट देगा. इसके बावजूद कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया कि चीन इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है. ये डील करीब 24.3 अरब डॉलर की है. यूएस विदेश विभाग ने कहा कि इससे सऊदी की घरेलू रक्षा मजबूत होगी और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा. अगर सऊदी को F-35 मिल जाते हैं तो वो इजरायल के बाद मिडिल ईस्ट में दूसरा ऐसा देश होगा, जो 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी फाइटर जेट का संचालन करेगा. 

सऊदी को F-35 का विरोध करेगा इजरायल!

अमेरिका की ओर से F-35 को रियाद को देने के फैसले पर इजरायल विरोध कर सकता है. कुछ इजरायली अधिकारियों ने इस पर चिंता भी जताई है. उनका मानना है इससे पड़ोसी अरब देशों पर इजरायल की सैन्य बढ़त कम हो जाएगी. 1973 में अरब-इजरायल युद्ध के बाद अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इजरायल को इस क्षेत्र में प्रभावी रखा जाए. हालांकि अभी इस सिर्फ सऊदी को F-35 की मंजूरी मिली है. जब तक डिलीवरी न हो जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है.

UAE को भी F-35 देना चाहते थे ट्रंप 

जेट विमानों की डिलीवरी या उत्पादन शुरू होने से पहले ही यह सौदा मुश्किलों में फंस सकता है. ऐसा पहले भी हो चुका है. ट्रंप ने साल 2020 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को F-35 जेट्स देने की मंजूरी दी थी. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर चिंता जताई थी कि यूएई और चीन के बीच करीबी संबंध हैं. ऐसे में हो सकता है चीन इन जेट्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो जाए. जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस डील को रोक दिया था और UAE को F-35 जेट नहीं मिल पाए थे.
 
सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है. हाल ही में उसने इन हथियारों पर भरोसा भी जताया है. 2015 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने यमन में हूतियों के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध शुरू किया, जिसमें सऊदी की सेनाओं ने नागरिकों पर अमेरिकी बम बरसाए. ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध की वजह से सऊदी और तेहरान समर्थित हूतियों के बीच लड़ाई एक बार फिर भड़क उठी है. 

अमेरिका ने हूतियों पर क्यों नहीं अटैक?

सऊदी अरब ने अमेरिका से भी हूतियों के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, लेकिन खबरों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने इस अपील को खारिज कर दिया. हालांकि अमेरिका पहले यमन संघर्ष में शामिल रहा है. उसने पिछले ही साल हूतियों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिका हूतियों पर बम नहीं बरसाएगा और उसके बदले में हूती अमेरिकी जहाजों पर अटैक नहीं करेंगे. फिलहाल तो हूती विद्रोही सिर्फ लाल सागर में ही सऊदी जहाजों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके पास पूरे समुद्री रास्ते को रोकने की क्षमता है. 

पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद

सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 में स्ट्रैटजिक म्युच्युल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) पर हस्ताक्षर किए थे. इस पैक्ट की सबसे प्रमुख शर्त यह थी कि किसी भी एक देश के खिलाफ बाहरी हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा और दोनों देश इसका सामना करेंगे. इसके तहत इस्लामाबाद ने सऊदी में JF-17 और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं. इसके बाद अगस्त 2026 में सऊदी, पाकिस्तान वाले इस गुट में तुर्किए भी शामिल हो गया. हालांकि जब हूतियों के साथ सऊदी अरब की लड़ाई शुरू हुई तो ना ही तुर्किए और ना ही पाकिस्तान उसके साथ आया. 

पाकिस्तान और सऊदी दोनों ने कहा है कि सऊदी ने उनसे यमन में लड़ाकू सेना भेजने के लिए नहीं कहा है. तुर्किए के अधिकारियों ने कहा कि उनकी संसद ने अभी तक रक्षा संधि को मंजूरी नहीं दी है. हालांकि पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ बार-बार सऊदी को हर संभव मदद देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं दी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने हूतियों के संरक्षक ईरान से अपील की है कि हूतियों को सऊदी अरब पर हमला करने से रोका जाए. 

ये भी पढ़ें- Explainer: स्थानीय मिलिशिया से एक मजबूत लड़ाकू फोर्स कैसे बन गया हूती समूह? सऊदी अरब से क्यों है दुश्मनी

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