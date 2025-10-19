पाकिस्तान-अफगानिस्तान में युद्धविराम पर बनी सहमति, कतर में हुई वार्ता के बाद तनाव कम होने के संकेत
दुनिया
कतर की मध्यस्थता से पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्धविराम पर सहमत हो गए. हालिया झड़पों में दोनों तरफ नागरिक हताहत हुए थे. अब आगे होने वाली बैठकों के जरिए स्थायी शांति का प्रयास किया जाएगा.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के दिनों में बढ़े तनाव के बीच अब कतर की मध्यस्थता से बड़ी राहत मिली है. दोहा में हुई बैठक के बाद दोनों देशों ने तत्काल युद्धविराम पर सहमति जताई. लगातार सीमा पर गोलीबारी और हवाई हमलों से हालात गंभीर बने हुए थे. वार्ता के बाद माना जा रहा है कि अब सीमावर्ती इलाकों में टकराव की स्थिति कम हो सकती है और आगे स्थायी शांति की कोशिशें तेज होंगी. कतर ने पुष्टि की है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष फिर से बैठक कर युद्धविराम के पूर्ण क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे.
दोहा वार्ता में अफगानिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री मुल्ला मुहम्मद याकूब ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हुए. यह बैठक उस समय हुई जब हालिया सैन्य झड़पों में दोनों तरफ नागरिक और सुरक्षा बलों की मौतें हुई थीं. रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने पिछले चार वर्षों में 1,200 से अधिक बार सीमा का उल्लंघन किया और 700 से ज्यादा हवाई घुसपैठ की. इन हमलों में 2024 की शुरुआत से अब तक 100 से अधिक नागरिक और अफगान सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं.
पिछले सप्ताह काबुल के पास हुए हवाई हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई थी, जिसके जवाब में अफगान सेना ने 11 अक्टूबर को डूरंड रेखा के पास सीमित कार्रवाई की. अफगान सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों में नूरिस्तान, नांगरहार, खोस्त और पक्तिका प्रदेशों में कई घर और दुकानें नष्ट हो गए. दिसंबर 2024 में भी शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तानी विमानों ने बमबारी की थी.
Statement | Pakistan and Afghanistan Agree to an Immediate Ceasefire During a Round of Negotiations in Doha#MOFAQatar pic.twitter.com/fPXvn6GaU6— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) October 18, 2025
हालांकि अब कतर की पहल के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश बातचीत से विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे. क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से यह सहमति एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
