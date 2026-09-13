FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत कैसे बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब? एक्सपर्ट ने बताया अमेरिका-यूरोप का फ्यूचर प्लान, कहा- 'चीन का ट्रस्ट इश्यू...'

भारत कैसे बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब? एक्सपर्ट ने बताया अमेरिका-यूरोप का फ्यूचर प्लान, कहा- 'चीन का ट्रस्ट इश्यू...'

IND vs AFG 1st T20: पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, सैमसन-बुमराह की वापसी; देखें प्लेइंग इलेवन

IND vs AFG 1st T20: पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, सैमसन-बुमराह की वापसी; देखें प्लेइंग इलेवन

इस आइडिया के साथ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 8000 करोड़ की कंपनी; AI से बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

इस आइडिया के साथ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 8000 करोड़ की कंपनी; AI से बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

आसमान की जंग में पाकिस्तान कितना तैयार? पुराने फाइटर जेट और आर्थिक संकट ने बढ़ाई चिंता

बढ़ते कर्ज और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तानी वायु सेना गहरे संकट में है. जानिए 40% लड़ाकू विमानों के रिटायर होने और चीन पर बढ़ती निर्भरता का पूरा सच.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Sep 13, 2026, 07:23 PM IST

आसमान की जंग में पाकिस्तान कितना तैयार? पुराने फाइटर जेट और आर्थिक संकट ने बढ़ाई चिंता

पाकिस्तान के लड़ाकू विमान रिटायरमेंट के मुहाने पर, AI Photo 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पाकिस्तानी वायु सेना के 6 स्क्वाड्रन अपनी तकनीकी उम्र पूरी कर रहे हैं.
  • पाकिस्तान के पास नए फाइटर जेट्स खरीदने का बजट नहीं.
  • 2021-25 के दौरान पाकिस्तान के 80% हथियार आयात केवल चीन से हुए हैं.


PAF Fighter Fleet: भारी आर्थिक कंगाली और बढ़ते कर्ज के बावजूद पाकिस्तान दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी वायु सेना का संचालन कर रहा है. हालांकि, अब यह भारी-भरकम सैन्य ढांचा ढहने की कगार पर पहुंच गया है. पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमानों की मियाद खत्म होने और नए जेट खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण पाकिस्तानी वायु सेना (PAF) बड़े संकट में फंसती नजर आ रही है. 

रिटायर होने की कागार पर पाक के फाइटर जेट्स

शीत युद्ध के अंत के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसी प्रमुख वायु सेनाओं ने अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या में कटौती की है. भारतीय वायु सेना (IAF) की स्वीकृत क्षमता 42.5 स्क्वाड्रन है, लेकिन वर्तमान में वह 30 से कम स्क्वाड्रन संचालित कर रही है. इसी तरह अमेरिका के टैक्टिकल फाइटर फ्लीट का आकार भी घटकर आधा रह गया है. इस मामले में केवल चीन ही अपवाद रहा है जिसने अपनी वायु सेना की संख्या और क्षमता दोनों में विस्तार किया है.

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू बेड़े की संख्यात्मक ताकत को बनाए रखने के लिए दशकों पुराने विमानों को अपग्रेड कर चलाना जारी रखा है. लेकिन अब स्थिति यह है कि उसके लगभग 40 प्रतिशत अग्रिम लड़ाकू विमान अपनी तकनीकी सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं और उन्हें जल्द रिटायर करना अनिवार्य हो गया है. गिरती अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान के पास इन पुराने विमानों को बदलने के लिए नए फाइटर जेट्स खरीदने का बजट नहीं है.

पाकिस्तानी वायु सेना में कितनी फाइटर स्क्वाड्रन शामिल है ?

पाकिस्तानी वायु सेना (PAF) में वर्तमान में लगभग 15 फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन शामिल हैं. अगर ट्रेनिंग और कनवर्टन यूनिट्स (OCUs) को भी जोड़ लिया जाए, तो उसके पास कुल 22 फाइटर स्क्वाड्रन बनते हैं. लेकिन इनमें से 6 मुख्य स्क्वाड्रन (2 पुराने F-16 स्क्वाड्रन और 4 मिराज स्क्वाड्रन) अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले कुछ ही सालों में पाकिस्तान अपनी वायु सेना के लगभग 40 फीसदी अग्रिम बेड़े को खो सकता है.

पाकिस्तान 1967 से फ्रांस-निर्मित मिराज III और मिराज V चला रहा है. अधिकांश देशों ने इन्हें बहुत पहले रिटायर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया से सेकेंड-हैंड मिराज खरीदकर भी अपना काम चलाया है. इसके साथ ही अमेरिका से 1980 के दशक में मिले F-16 विमान भी अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं. इन 6 स्क्वाड्रनों को तुरंत रिप्लेस करने के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है, जो पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बस की बात नहीं दिखती.

पाकिस्तानी वायु सेना पर महंगाई का वार

आज के समय में आधुनिक फाइटर जेट्स केवल उड़ने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि वे बेहद महंगे नेटवर्क सिस्टम हैं. ये जेट्स दूर से ही खतरों को पहचान सकते हैं और सटीक मिसाइल हमले कर सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत और रखरखाव बहुत महंगा होता है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार पाकिस्तान दुनिया की 40वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वह दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी वायु सेना का बोझ उठा रहा है. इसकी तुलना में बांग्लादेश आर्थिक रूप से पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसकी वायु सेना केवल 65वें स्थान पर है.

चीन से नई खरीदारी में अड़चनें

अमेरिकी पाबंदियों और वित्तीय तंगी के कारण पाकिस्तान हथियारों की खरीद के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है. साल 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया, जिसमें उसके 80 फीसदी हथियार सीधे चीन से आए.

पाकिस्तान अब अपने पुराने F-7 जेट्स को हटाकर चीन के सहयोग से बने JF-17 ब्लॉक III जेट्स को शामिल कर रहा है. इसके अलावा उसको हाल ही में चीन से 20 J-10CE फाइटर जेट्स भी मिल चुके हैं. अब पाकिस्तान चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-35 को हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक डील साइन नहीं हुई है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement