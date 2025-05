भारत-पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहा था. हालांकि, भारत ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया. पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर अब किया गया कोई भी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. हालांकि, भारत की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं और उसने सीजफायर के लिए सहमति जताई है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है. पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है!'

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!