ब्रेकिंग न्यूज़

मेक्सिको में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, मेक्सिको के कई राज्यों में हालात खराब, मेक्सिको के जालिस्को और तामाउलिपास में हिंसा. भारतीयों को घरों में रहने की सलाह. जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें.

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan Accident: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, कई घायल

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता

Homeदुनिया

दुनिया

Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग, तालिबान ने इस्लामाबाद में बोला हमला, 12 PAK सैनिकों की मौत

Pakistan-Afghanistan War Update: तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि पाकिस्तान के 19 बॉर्डर पोस्ट नष्ट कर दिया गया है. इसमें कई पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 27, 2026, 06:08 PM IST

Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग, तालिबान ने इस्लामाबाद में बोला हमला, 12 PAK सैनिकों की मौत

अफगान सेना ने इस्लामाबाद में की एयरस्ट्राइक

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है. अफगान एयरफोर्स ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में पाक के कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तालिबान लड़ाकों ने फैजाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद समेत कई मिलिट्री बेस पर एयरस्ट्राइक की. पाक सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उसके 12 सैनिक मारे गए हैं. जबकि कई लापता हैं. 

रिपोर्ट के अनुसार, यह एयर स्ट्राइक शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की गई. सबसे पहले इस्लामाबाद में फैजाबाद के पास मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया. उसके बाद नौशेरा कैंट, जमरूद और एबटाबाद मिलिट्री कैंप को टारगेट किया गया. अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि अगर उसके शहरों को निशाना बनाया गया तो वह इसका कड़ा जवाब देंगे.

PAK के 19 बॉर्डर पोस्ट तबाह

टोलो न्यूज के मुताबिक, तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगान सेना ने पाकिस्तान के 19 बॉर्डर पोस्ट को नष्ट कर दिया है. जिसमें 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर है. साथ ही तालिबान सेना ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में लिया है. 

तालिबान का यह हमला 22 फरवरी को पाकिस्तान द्वारा काबुल, नंगरहार, खोस्त प्रांत समेत कई शहरों पर की गई एयरस्ट्राइक का जवाब माना जा रहा है. वहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके सब्र का बांध टूट गया है. हम बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे.

पाकिस्तान ने किया 'खुली जंग' का ऐलान

ख्वाजा आसिफ ने अफगान के इस कड़े प्रहार के बाद 'खुली जंग' का ऐलान कर दिया है. इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार दावा किया था कि पाक वायुसेना की हमले में अफगान तालिबान के कम से कम 133 लड़ाके मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हुए.

बता दें, हाल के महीनों में दोनों पड़ोसियों मुल्कों के बीच रिश्ते काभी खराब हुए हैं. अक्टूबर में हुई जानलेवा लड़ाई के बाद से पाकिस्तान-अफगानिस्तान के क्रॉसिंग बॉर्डर बंद हैं, उस दौरान तक दोनों तरफ से 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

पाक-अफगान के बीच क्यों भड़की युद्ध की चिंगारी?

2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ था. तब से ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो गई है. पाकिस्तान इन हमलों के लिए अफागनिस्तान में पनाह लिए प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलोच विद्रोह अफगान को मानता है. लेकिन काबुल इन आरोपों को खारिज करता आया है. दोनों देशों के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान वायुसेना ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के भीतर टीटीपी के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक कर दी. इसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए. 

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
