पुलवामा आतंकी हमले के छह साल बाद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजीम सेठी ने भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उनके इस बयान ने पाकिस्तान की ओर से किए गए कई दावों की पोल खोल दी है. नजीम सेठी ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर माना कि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जो पाकिस्तान द्वारा हमेशा नकारा जाता रहा है.

भारत से सीखा पाकिस्तान

नजीम सेठी ने इस पर आगे कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में जिस तरह से घुसकर हमला किया, वह पूरी तरह से भारत से सीखा हुआ था. उन्होंने स्वीकार किया कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से प्रेरित होकर ही पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे. इस हमले में कुछ महत्वपूर्ण तालिबानी नेताओं को निशाना बनाया गया था.

भारत ने की निंदा

इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में घुसकर किए गए हमले की कड़ी निंदा की थी. भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है. इसके अलावा, पाकिस्तान का आरोप था कि भारत हमेशा अपने विफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है.

सर्जिकल स्ट्राइक की वास्तविकता को सामने ला दिया है

Big breaking: Pak top journalist Najam Sethi admitted India had carried out surgical strikes inside Pakistan. Until now, Pak had been denying this. Not just that, he admits Pak is taking lessons of war fighting from India.pic.twitter.com/Gng6UWfWUZ