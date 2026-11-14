SCO फोरम का हिस्सा बनेगा पाकिस्तान, शहबाज सरकार ने भारत का न्योता किया मंजूर; मंत्री मुसादिक मसूद आएंगे दिल्ली

भारत की ओर से मिले न्योते को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को नई दिल्ली भेजने की आधिकारिक पुष्टि की है.

भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों में जमी बर्फ के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. राजधानी नई दिल्ली में इसी महीने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' आयोजित होने जा रहा है. यह बैठक 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के पुराना किला परिसर में चलेगी.

भारत ने इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान समेत सभी सदस्य देशों को औपचारिक न्योता भेजा था. पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भारत का यह बुलावा स्वीकार कर लिया है और बैठक में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है.

पाकिस्तान की तरफ से भारत कौन से मंत्री आ रहे हैं?

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी करके अपने प्रतिनिधि के नाम का ऐलान किया है. पाकिस्तान सरकार ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मामलों के संघीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को नई दिल्ली भेजने का फैसला लिया है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि उनका देश SCO के ढांचे के भीतर आपसी सम्मान के साथ सभ्यताओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. पाकिस्तानी मंत्री का दिल्ली आना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की बातचीत या दौरे पूरी तरह से बंद थे.

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कौन-कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं?

भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर को सबसे पहले इस बात की घोषणा की थी कि भारत पहले 'SCO 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' की मेजबानी करने जा रहा है. इस सम्मेलन का मुख्य मकसद सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ाना है.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दिल्ली में इस बड़े सम्मेलन की तैयारियां काफी समय से जोर-शोर से चल रही हैं. इस कार्यक्रम के लिए SCO के सभी 10 सदस्य देशों को न्योता भेजा गया था. इन 10 देशों में भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है. इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे पर्यवेक्षक देशों और 15 संवाद साझेदार देशों को भी इस मंच पर आमंत्रित किया गया है.

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के बीच यह दौरा कितना अहम?

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों से कूटनीतिक संबंध बेहद निचले स्तर पर बने हुए हैं. दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय मंत्री स्तर के दौरे न के बराबर हो रहे हैं। ऐसे समय में पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक का भारत आगमन कूटनीतिक नजरिए से काफी मायने रखता है.

1 सितंबर 2026 को बिश्केक में हुए शिखर सम्मेलन के बाद किर्गिस्तान ने पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की रोटेटिंग अध्यक्षता सौंपी थी. वहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों साल 2017 में SCO के पूर्ण सदस्य बने थे. ऐसे में संगठन के बहुपक्षीय नियमों और वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते पाकिस्तान के लिए भारत में हो रहे इस सम्मेलन में हिस्सा लेना जरूरी भी था.

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