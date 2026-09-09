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'सिंध एक है और एक ही रहेगा', अनुच्छेद 239(4) रोकेगा बंटवारा, फेल हो जाएंगी मुनीर की सारी पावर्स?

तीन सिंबतर को ही  सिंध की विधानसभा में सर्वसम्मित से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव या सुझाव को खारिज कर दिया जाएगा, जो प्रांत की मौजूदा क्षेत्रीय सीमों को बदल सकता है.

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Neelam

Updated : Sep 09, 2026, 02:21 PM IST

'सिंध एक है और एक ही रहेगा', अनुच्छेद 239(4) रोकेगा बंटवारा, फेल हो जाएंगी मुनीर की सारी पावर्स?

पाकिस्तान के संविधान में 28वें संशोधन से सिंध के बंटवारे की तैयारी (AI Image)

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  • सिंध को तीन हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही पाकिस्तान सरकार और सेना
  • सिंध विधानसभा में बंटवारे के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव
  • सिंध के बंटवारे को रोकेगा संविधान का अनुच्छेद 239(4) 
  • पीपीपी ने किया बिल के विरोध का ऐलान

संविधान के 28वें संशोधन बिल को लेकर पाकिस्तान में बवाल चरम पर पहुंच गया है. सरकार प्रांतों की नई सीमाएं खींचने के लिए यह बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर मंत्रियों और सेना के अधिकारियों की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं. उनका कहना है कि सुशसान के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन जरूरी है. आम जनता और सरकार के ही कुछ लोग इस बिल से नाराज और असहमत हैं. बिल को लेकर पाकिस्तानियों में सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि सिंध प्रांत को तीन भागों में बांटा जा सकता है.

28वें संविधान संशोधन बिल को लेकर सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (PML-N) का सबसे बड़ा सहयोगी दल और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी खफा है. बिल में नया प्रांत बनाने और प्रांतों की स्वायत्ता को सीमित करने का प्रस्ताव है. 

सिंध के विभाजन का डर

सरकार सिंध को तीन हिस्सों में बांटकर कराची को अलग प्रांत बनाने की योजना बना रही है, प्रांत को कराची सिंध, सेंट्रल सिंध और उपला सिंध में बांटने की तैयारी है. सिंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी  (PPP) का गढ़ रहा है और इसी वजह से बिलावल भु्ट्टो की पार्टी संविधान संशोधन के प्रस्ताव से असहमत है. साल 2008 से सिंध की सत्ता पर पीपीपी का ही कंट्रोल रहा है, सिर्फ 2018 और 2023-2024 के दौरान दो बार कार्यवाहक सीएम यहां रहे. फिलहाल पीपीपी के सैयद मुराद अली सिंध के मुख्यमंत्री हैं.

सिंध की विधानसभा में बंटवारे के खिलाफ प्रस्ताव पास

तीन सिंबतर को ही  सिंध की विधानसभा में सर्वसम्मित से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव या सुझाव को खारिज कर दिया जाएगा, जो प्रांत की मौजूदा क्षेत्रीय सीमों को बदल सकता है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार प्रस्ताव में सिंध को एक 'ऐतिहासिक, सभ्यागत और संवैधानिक' इकाई बताया गया और इस बात पर जोर दिया गया है कि यह ब्रिटिश काल में पहली प्रांतीय विधायिका थी, जिसने 3 मार्च, 1943 को पाकिस्तान की स्थापना का समर्थन किया था. प्रस्ताव के आखिर में लिखा है- सिंध एक है और हमेशा एक ही रहेगा.

सिंध सरकार के प्रस्ताव में पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 239(4) का भी जिक्र किया गया है. 1973 में संविधान में शामिल यह अनुच्छेद कहता है कि ऐसा कोई भी संशोधन जो किसी प्रांत की सीमाओं में बदलाव करता हो, उसे तब तक राष्ट्रपति के पास पारित करने के लिए नहीं भेजा जा सकता है, जब तक कि उस प्रांत की विधानसभा में बिल दो तिहाई मैजोरिटी से पास न हो जाए.

जरदारी ने कहा- मुनीर के फैसले का करेंगे विरोध

CNN-News 18 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे और पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लंदन में हुई बैठक में साफ कर दिया है कि सिंध प्रांत के बंटवारे के लिए वह तैयार नहीं हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फैसले का विरोध करेंगे. पांच घंटे चली इस बैठक में पार्टी के कुछ और नेता भी शामिल हुए और उन्होंने तय किया कि सिंध के बंटवारे के किसी भी फैसले का भारी विरोध किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें- सिंध बंटेगा तो बढ़ेगी मुनीर की ताकत? पाकिस्तान के 28वें संविधान संशोधन पर क्यों मचा है बवाल

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