दिल्ली में एससीओ बैठक के दौरान पाक मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान आज खुद को आप सभी के नजरिए और आंखों से देख रहा है.

पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 नई दिल्ली में चल रहे तीन दिनों के शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पहुंचे. पिछले तीन सालों के लंबे समय के बाद किसी भी पाकिस्तानी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है.

नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने पर पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स साद वड़ैच ने उनका स्वागत किया. मुसादिक मलिक इस तीन दिनों के कार्यक्रम में पाकिस्तानी दल की अगुवाई कर रहे हैं और विभिन्न सत्रों में पाकिस्तान की बात रख रहे हैं.

इस बैठक के पहले दिन भाषण देते हुए मुसादिक मलिक ने कहा कि आज हम आप सब की नजर से, आप सब की आंखों से और आप सब के नजरिए से खुद को देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि कैसे अलग-अलग सांस्कृतिक पहचानें और पुरानी परंपराएं एक साथ रह सकती हैं, आपस में मिल सकती हैं और एक-दूसरे को समृद्ध बना सकती हैं.

मिर्जा गालिब को लेकर पाक मंत्री ने क्या किस्सा सुनाया?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, मुसादिक मलिक ने भाषण की शुरुआत में दिल्ली, लाहौर और लखनऊ के साझी अदबी और सांस्कृतिक विरासत को याद किया. उन्होंने मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब और दिल्ली से उनके गहरे जुड़ाव का जिक्र किया. मुसादिक मलिक ने कहा कि गालिब की मजार से महज कुछ मील दूर बैठकर अंग्रेजी में बात करना उनको बहुत अजीब लगा, इसलिए दिल ने कहा कि आज दिल की बात उर्दू में ही सबके सामने रखी जाए.

गालिब की जिंदगी का दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि यह कितनी अजीब बात है कि गालिब के दादा समरकंद से आए थे और खुद गालिब हजरत निजामुद्दीन की मजार के ठीक पास दफन हैं. गालिब खुद को फारसी भाषा का बड़ा शायर मानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको उर्दू शायरी की वजह से पहचानती है. मुसादिक मलिक ने कहा कि दिल्ली की साहित्यिक परंपरा में हमेशा से अलग-अलग संस्कृतियों के असर को अपनाने की अद्भुत क्षमता रही है.

"بڑا عجیب سا لگا کہ چند کوس دور غالب کے مقبرے سے یہاں بیٹھ کر میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں۔" وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا نئی دہلی میں پہلے ایس سی او سولائزیشن ڈائیلاگ فورم سے اہم خطاب https://t.co/1w6AVWsC3U — Senator Musadik Office (@Team_Musadik) November 21, 2026

अल्लामा इकबाल और मौलाना रूमी का जिक्र

अल्लामा इकबाल और मौलाना रूमी का जिक्र करते हुए मुसादिक मलिक ने बताया कि विचार और सोच की यात्राएं सीमाओं और इतिहास के पार जा सकती हैं. उन्होंने बताया कि गालिब के जिक्र के बाद उनके दिमाग में अल्लामा इकबाल का नाम आया, जिन्होंने जन्नत यानी स्वर्ग की एक काल्पनिक यात्रा की थी.

उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ लोग जमीन की खुदाई करके गहराई में उतरते हैं, वहीं अल्लामा इकबाल ने एक काल्पनिक यात्रा करके आसमान की ऊंचाइयों को छुआ था. इस काल्पनिक सफर में उनके साथ 13वीं सदी के महान फारसी कवि मौलाना रूमी थे. पंजाब में रहने वाले शायर इकबाल और बल्ख में पैदा हुए रूमी के बीच लगभग 600 सालों का समय का अंतर था, फिर भी दोनों की वैचारिक बातचीत ने वक्त और भूगोल की तमाम दूरियां मिटा दीं.

दिल्ली पर मुसादिक मलिक ने क्या कहा?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, मुसादिक मलिक ने दिल्ली शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने-बाने की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि बाहरी सभ्यताओं के आने या बाहर से लोगों के बसने से दिल्ली की पहचान कभी कम नहीं हुई.

बल्कि इसके उलट, बाहर से आई नई सभ्यताओं और दूर-दराज से आए लोगों के मिलने से दिल्ली शहर का दायरा और बढ़ा, यह फला-फूला और पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ. उन्होंने कहा कि दिल्ली ने हमेशा से अलग-अलग संस्कृति और विचारों को खुद में समाया है, जिससे इस शहर की खूबसूरती और बढ़ गई है.

डायलॉग शब्द का क्या मतलब बताया?

डायलॉग की गहराई समझाते हुए मुसादिक मलिक ने यूनानी (ग्रीक) भाषा के मूल शब्दों का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि 'डायलॉग' शब्द में dia का मतलब होता है 'के माध्यम से' या 'आर-पार', और logos का मतलब होता है 'विचार' या 'अर्थ'. इस तरह डायलॉग का असली मतलब होता है सभ्यताओं के बीच विचारों और अर्थों का एक खुला और बेरोक-टोक बहाव.

उन्होंने कहा कि सच्ची बातचीत तभी मुमकिन है जब अलग-अलग पहचानों और विविधताओं को स्वीकार किया जाए. जब तक अलग-अलग आवाजों और पहचानों के बीच विचारों का लेन-देन नहीं होगा, तब तक सही संवाद नहीं हो सकता.

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