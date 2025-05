पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया है. यूएन महासचिव ने भारत-पाकिस्तान से सैन्य टकराव नहीं करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि युद्ध करना कोई हल नहीं है. उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की. एंटोनियो ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है. मुझे यह देखकर दुख होता है कि रिश्ते उबाल पर पहुंच गए हैं. मैं भारत-पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान करता हूं. दोनों देश ऐसी कोई गलती न करें. सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है.

शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों को करें खत्म

एंटोनियो ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र किसी भी पहल के लिए समर्थन करने के लिए तैयार है, जो भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को कम कर सके. कूटनीति और शांति के लिए दोनों देश नए सिरे से बढ़ावा दें. शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों को खत्म करें. यूएन महासचिव ने भारत-पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया.

"Tensions between India and Pakistan are at their highest in years.. it pains me to see relations reaching a boiling point."



Secretary-General @antonioguterres calls on #India and #Pakistan to exercise maximum restraint.



"Make no mistake: A military solution is no solution." pic.twitter.com/vR3as1QUrR