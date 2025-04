पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद गहराता जा रहा है. हाल ही में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, वहीं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए कॉरिडोर खुला हुआ है.

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इसके साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर अमृतसर में भारत-पाक सीमा पर अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है. लेकिन, पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है. लोगों को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की अनुमति है. बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने बताया कि गलियारे के जरिए गुरुद्वारे के दर्शन करने के इच्छुक तीर्थयात्री जा सकते हैं.

श्रद्धालु ने कही ये बात

इस कदम के बाद एक श्रद्धालु ने एएनआई से कहा, "जो हुआ (आतंकवादी हमला) वह वास्तव में गलत था. मैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने जा रहा हूं. उन्होंने (आतंकवादियों ने) नफरत फैलाने के लिए हिंदू भाइयों को निशाना बनाया. एक बार जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा."

बंद हुआ अटारी बॉर्डर

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गुरुवार शाम को अमृतसर में अटारी सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान भारत और पाकिस्तान के सीमा द्वार बंद रहे. समारोह के दौरान भारतीय परेड कमांडर अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ मिलाने के लिए आगे भी नहीं बढ़े. आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा-मुक्त सीमा पार है. यह पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब के गुरदासपुर में गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से जोड़ने वाले धार्मिक गलियारे के रूप में काम करता है. इसके जरिए भारतीय तीर्थयात्री और ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्डधारक करतारपुर में पवित्र सिख तीर्थस्थल पर जाते हैं. यह तीर्थस्थल भारत-पाकिस्तान सीमा से 4.7 किमी दूर स्थित है.

