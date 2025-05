भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान (Pakistan) में हड़कंप मच गया है. भारत ने आतंकियों के टेरर कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है. इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है. भारतीय सेना के इस सटीक जवाबी कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गया है. दूसरी ओर मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड और मोस्ट वॉन्टेड आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-E-Taiba) का हेडक्वार्टर भी मटियामेट हो गया है. मुरीदके के मरकज तैयबा कैंप अब मिट्टी में मिल गया है. सूत्रों के मुताबिक कैंप में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे. यह वही कैंप है जहां 26/11 मुंबई धमाके के गुनहगारों डेविड हेडली और कसाब की ट्रेनिंग हुई थी.

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पीओके के मुजफ्फराबाद के अलावा पंजाब प्रांत के मुरीदके और बहावलपुर को भी निशाना बनाया था. आतंकी हाफिज सईद का टेरर कैंप करीब 82 एकड़ जमीन में फैला हुआ था. इस परिसर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हर ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है. कैंप की छतें और दीवारें ढहकर मलबे में तब्दील हुई दिख रही हैं. वीडियो में कैंप के मलबे में तब्दील होने की कहानी नजर आ रही है. परिसर में रेस्क्यू की गाड़ियां और एंबुलेंस भी देखी गई है. लश्कर के इस हेडक्वार्टर से ही मुंबई आतंकी हमले की पूरी साजिश रची गई थी और हमले में शामिल आतंकियों को ग्राउंड ट्रेनिंग देने का काम हुआ था.

Visuals from Muridke , Pakistan the headquarters of terror group Lashkar-e-Taiba down to the rubbles by Indian Army #OperationSindoor

It was a terror nursery, grooming children and youths for attacks in India. Established in 1988 by Hafiz Saeed, the complex served as a training… pic.twitter.com/HsgBo0Ooej