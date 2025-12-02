Operation Sagar Bandhu: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने मचाई तबाही, मेडिकल हेल्प लेकर कोलंबो पहुंचा IAF का विमान

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि एक भारतीय वायुसेना सी-17 परिवहन विमान मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल, 70 से ज्यादा चिकित्सा एवं सहायता कर्मियों और वाहनों के साथ कोलंबो में पहुंचा.

श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने भारी तबाही मचा रखी है. इस आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए. पड़ोसी देश पर आए इस संकट की घड़ी में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत लगातार श्रीलंका में राहत व मानवीय सहायता पहुंचा रहा है.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि एक भारतीय वायुसेना सी-17 परिवहन विमान मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल, 70 से ज्यादा चिकित्सा एवं सहायता कर्मियों और वाहनों के साथ कोलंबो में पहुंचा. विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि श्रीलंका के जा-एला स्थित इंडिविटिया के भीषण बाढ़ग्रस्त इलाके में आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा बन गया.

चिकित्सा सेवा, वायुसेना अस्पताल कटुनायके और भारतीय चिकित्सा दल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, एक खुले सामुदायिक स्थल को बहु-ओपीडी देखभाल, प्रयोगशाला, एक्स-रे और माइनर ओटी के साथ एक कार्यशील चिकित्सा केंद्र में परिवर्तित किया गया.

मरीजों को मिली समय पर चिकित्सा सहायता

इस दौरान 300 से अधिक रोगियों को समय पर चिकित्सा सहायता मिली, जिसमें आघात संबंधी मामूली चोटों से लेकर आवश्यक ओपीडी परामर्शों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थ.। इस हस्तक्षेप ने ऐसे समय में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बहाल की जब नियमित सेवाएं बाधित थीं. यह भारत की मानवीय प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रदर्शन है, जो जरूरत के समय में श्रीलंका के साथ खड़ा है.

बता दें कि श्रीलंका में आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय सेना का एक विशेष दल श्रीलंका पहुंचा. भारतीय थलसेना द्वारा भेजा गया यह विशेष दल मुख्यत: चिकित्सा, इंजीनियरिंग, और सिग्नल्स से संबंधित विशेषज्ञ इकाइयों से मिलकर बना है. इनका उद्देश्य श्रीलंका के आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है.

(With IANS input)

