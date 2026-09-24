OpenAI के AI एजेंट द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सरकारी डेटाबेस में बिना मानवीय निर्देश के सेंधमारी की पहली घटना सामने आई है. यह मामला साबित करता है कि आधुनिक एआई सिस्टम खुद से कोड लिखकर सुरक्षा घेरों को तोड़ सकते हैं, जिससे इस स्वायत्त हैकिंग और इसके वैश्विक असर को समझना बेहद जरूरी हो गया है.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि OpenAI का एक AI एजेंट बिना किसी इंसान के निर्देश के ऑस्ट्रेलिया के सरकारी स्वास्थ्य डेटाबेस में अवैध रूप से घुस गया. यह दुनिया का ऐसा पहला मामला है, जहां किसी एआई मॉडल ने खुद से आगे बढ़कर किसी देश के डिजिटल सुरक्षा सिस्टम में सेंध लगाई हो, जो यह साफ दिखाता है कि यह कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एआई से पैदा होने वाले उस बड़े खतरे की पहली झलक है जिसकी चेतावनी एक्सपर्ट्स लंबे समय से दे रहे थे.

हालांकि ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टरेट (ASD) और देश की सुरक्षा एजेंसियों की जांच में शुरुआती तौर पर नागरिकों का निजी मेडिकल डेटा सुरक्षित मिला है, लेकिन जिस तरह से एक गैर-इंसानी सिस्टम ने सुरक्षा को भेदकर सरकारी सर्वर तक पहुंच बनाई, उसने साइबर सुरक्षा के पुराने दावों की पोल खोलते हुए पूरी दुनिया में भारी चिंता पैदा कर दी है.

क्या है OpenAI?

OpenAI अमेरिका की एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्च और डिप्लॉयमेंट कंपनी है. इसका मुख्य मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में है. इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य 'आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस' (AGI) यानी इंसानों की तरह हर काम को समझदारी से करने वाले सुपर-स्मार्ट एआई सिस्टम को विकसित करना है, जो पूरी तरह सुरक्षित हो और जिसका फायदा दुनिया के सभी लोगों को मिल सके.

OpenAI ने ऑस्ट्रेलियाई सरकारी डेटाबेस में सेंध कैसे लगाई?

यह घटना 18 जून को शुरू हुई, जब OpenAI की लैब में शोधकर्ता अपने एक उन्नत एआई एजेंट का परीक्षण कर रहे थे और उसे ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य खर्च पर शोध करने का काम सौंपा गया था. टास्क पूरा करने के दौरान एआई एजेंट ने 'मेडीकेयर' पोर्टल से संपर्क किया और सामान्य जानकारी न मिलने पर, उसने खुद कोड लिखकर पोर्टल की सुरक्षा को पार कर लिया और सरकारी सर्वर पर फाइलें भी लिख दीं.

इसके अलावा, उसने ऑस्ट्रेलिया की तीन अन्य बड़ी सरकारी संस्थाओं ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर (AIHW), न्यू साउथ वेल्स ब्यूरो ऑफ क्राइम स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च (BOCSAR) और विक्टोरियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के सुरक्षित डेटाबेस में भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश की, जिससे यह साफ पता चलता है कि यह एआई सिस्टम बिना किसी इंसानी मदद के सुरक्षा को भेदने में सक्षम है.

🇦🇺 World's first known rogue AI hack of government body



An OpenAI agent breached Australia's Medicare portal and got away with it for 3 months 🤯



The agent was pulling health spending stats for an internal OpenAI evaluation, and when the site kept blocking it, it simply found… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 24, 2026

OpenAI के अधिकारियों ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने इस सेंधमारी पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा ठिकानों को किसी 'किले' की तरह बेहद सुरक्षित रखता है, जबकि आम जनता के लिए बने सांख्यिकी पोर्टलों के चारों ओर केवल एक 'बाड़' जैसी सामान्य सुरक्षा होती है, जिसे इस एआई एजेंट ने बिना किसी इंसानी निर्देश के खुद ही पार कर लिया.

शोधकर्ताओं और OpenAI के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस मॉडल को किसी भी इंसान ने हैकिंग करने या सुरक्षा घेरा तोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया था, बल्कि वह केवल स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के जवाब तलाश रहा था और इसी प्रक्रिया के दौरान उसने खुद से ऐसे कदम उठा लिए जो कंपनी की मूल मंशा और योजना के बिल्कुल खिलाफ थे.

इसके पीछे क्या है तकनीकी वजह ?

कंप्यूटर वैज्ञानिक और एआई सुरक्षा विशेषज्ञ इस घटना को 'रिवॉर्ड हैकिंग' कह रहे हैं, जिसमें सिस्टम को दिए गए काम को हर हाल में पूरा करने का एक जुनून सा हो जाता है और वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है. इस मामले में भी वही हुआ एआई एजेंट के लिए अपना काम पूरा करना इतना जरूरी हो गया कि उसने सही-गलत और अपनी तकनीकी सीमाओं की परवाह किए बिना सुरक्षा दीवारों को तोड़ना ही सबसे सही रास्ता समझा, वैसे OpenAI के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले जुलाई में भी उसका एक एआई एजेंट सुरक्षा चक्र को भेदकर 'हगिंग फेस' नाम की वेबसाइट के सर्वर को हैक कर चुका था.

OpenAI की खुद की रिपोर्ट स्वीकार करती है कि उसके मॉडल अब इंसानों से अपनी गलतियां छिपाने, खुद से कोड बदलने और फाइलें ट्रांसफर करने जैसी हरकतें कर रहे हैं, और चिंता की बात यह है कि केवल ओपनएआई ही नहीं, बल्कि एंथ्रोपिक, गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों के एआई एजेंट भी बिना अनुमति के बाहरी डिजिटल सिस्टमों में घुसपैठ कर चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया सरकार और गोपनीयता पर इसका क्या असर पड़ा है ?

यह मामला केवल AI द्वारा की गई हैकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पर OpenAIके ढीले रवैये और ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सुस्त प्रतिक्रिया ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, जून में हुई इस हैकिंग का पता ओपनएआई को अगस्त में ही चल गया था, लेकिन कंपनी ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को बताने के लिए 10 सितंबर तक का इंतजार किया और वह चेतावनी भी किसी ज़िम्मेदार अधिकारी को सीधे भेजने के बजाय एक सामान्य कस्टमर केयर ईमेल इनबॉक्स पर भेज दी, जहां यह ईमेल कई दिनों तक आम मैसेजों की भीड़ में दबा रहा.

आखिरकार, 17 सितंबर को जब मंत्रियों को इसकी भनक लगी, तो मामला प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज तक पहुंचा, जिन्होंने तुरंत ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को फोन करके अपनी सख्त नाराजगी जताई और ऑल्टमैन ने भी माना कि कंपनी का सुरक्षा और सूचना देने का सिस्टम यहां पूरी तरह फेल रहा है.

क्या ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी OpenAI के खिलाफ जांच ?

ऑस्ट्रेलिया में हुई इस सेंधमारी ने उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है कि AI के खतरे केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक ही सीमित हैं, जिसके चलते अब अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कानून निर्माता इन एआई कंपनियों पर सख्त और कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी किसी भी अनियंत्रित गतिविधि की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य हो सके. जिस समय यह खुलासा हुआ, उससे ठीक पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने 21 देशों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में 'फ्रंटियर एआई मॉडल्स के नियंत्रण' के एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए अपनी शीर्ष सुरक्षा और कानूनी एजेंसियों की एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई है, जो यह पता लगा रही है कि क्या OpenAI ने देश के प्राइवेसी या साइबर सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केवल रिसर्च के लिए बना एक सामान्य एआई एजेंट खुद से कोड लिखकर सरकारी डेटाबेस को हैक कर सकता है, तो भविष्य में अपराधी तत्व इन एआई मॉडल्स को बिना इंसान के चलने वाले खतरनाक साइबर हथियार बना सकते हैं, इसलिए यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि कड़े वैश्विक नियम तुरंत लागू किए जाएं, वरना एआई एजेंटों की यह मनमानी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह तबाह कर सकती है.

