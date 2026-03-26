Hormuz Strait सिर्फ 5 दोस्त देशों के लिए खुलेगा, भारत के अलावा बाकी 4 कौन हैं?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरा बंद नहीं है. ईरान के मित्र देशों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित पास दिया जा रहा है.

अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपने मित्र देशों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रने देगा. ईरान ने कहा है कि भारत समेत पांच देशों को वो सुरक्षित पैसेज देगा. लेकिन दुश्मन देशों को रास्ता देने की कोई वजह उनके पास नहीं है.

किन पांच देशों को रास्ता देगा ईरान?

अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया था. हालांकि, बातचीत के बाद भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से रास्ता दिया गया. पाकिस्तान, चीन, इराक और रूस के जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास दिया जा रहा है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सरकारी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद नहीं किया गया है. जिन देशों के साथ ईरान के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उन्हें प्रतिबंधों से छूट दी गई है.

होर्मुज स्ट्रेट में फंसे रहेंगे दुश्मन देशों के जहाज

अराघची ने कहा, "दुश्मनों को स्ट्रेट से गुजरने देने का कोई कारण नहीं है." उन्होंने कहा कि US, इजरायल और उन खाड़ी देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने नहीं दिया जाएगा जो युद्ध में शामिल हैं. अराघची ने कहा कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान का नियंत्रण रहा है और पूर्व में ईरान ने सभी देशों को पास दिया है. दशकों बाद ईरान ने इस इलाके में अपने अधिकार का प्रदर्शन किया है.

क्यों महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है. पूरी दुनिया की डेली तेल सप्लाई का 20 प्रतिशत तेल यहीं से गुज़रकर जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो लगभग 20 मिलियन बैरल तेल डेली यहां से पास होता है. 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. इसका असर पूरी दुनिया के तेल और गैस सप्लाई पर पड़ा है. जितने दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा, उतने दिन तक 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई प्रभावित रहेगी. यह गैप पहले ही काफी बढ़ गया है, जिसका असर कच्चे तेल की कीमत पर दिख रहा है. 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा ब्रेंट क्रूड आज की डेट पर 103 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. रूसी यूरल तेल जो अशुद्धियों और प्रतिबंधों की वजह से फरवरी तक ब्रेंट क्रूड पर डिस्काउंट पर बिक रहा था, वो अब प्रिमियम पर बिक रहा है. इसका असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यस्था पर पड़ रहा है.

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