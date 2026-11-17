अमेरिका में 12 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया था, जिसकी वजह से दुनियाभर में दिक्कत हुई. उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी आई, जिसकी वजह से उड़ानों पर रोक लगा दी गई.

अमेरिका में ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस ठप हो गई है. डाउन डिटेक्टर डॉट कॉम के मुताबिक, बैंक ऑफ अमेरिका, केपिटल वन, चेस और यूएस बैंक जैसे बड़े बैंकों में कस्टमर ऑनलाइन सर्विस नहीं ले पा रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट और फ्लाइट्स के ग्राउंड स्टॉप के बाद अब बैंकिग सिस्टम में खराबी आई है.

चेस बैंक ने एक्स पर एक कस्टमर को जवाब देते हुए टेक्निकल ग्लिच की बात कबूली. चेस सपोर्ट अकाउंट पर लिखा, 'हमने आपकी पोस्ट देखी और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं. हमें माफ करना, ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी एक प्रॉब्लम को ठीक करने पर काम कर रहे हैं. कृपया बाद में ट्राई करें. किसी भी परेशान के लिए हमें माफ करें.'

JUST IN: 🇺🇸 Major US banks, including Bank of America, Wells Fargo, and Chase, confirmed to be experiencing widespread online outages for over an hour. https://t.co/QWiTXg8MOa — Watcher Guru (@WatcherGuru) November 16, 2026

साइबर अटैक के सवाल पर क्या बोला चेस बैंक?

चेस बैंक की ओर से क्लीयर किया गया कि ये कोई साइबर अटैक नहीं है. जेपी मॉर्गन चेस ने बाद में अमेरिका के फॉक्स बिजनेस को दिए बयान में बताया ये समस्याएं साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई नहीं थी.

चेस ने कहा, 'टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ ट्रांजेक्शन होने में नॉर्मल से ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन कस्टमर अभी भी अकाउंट और फंड्स का एक्सेस रख पा रहे हैं. हम इसे जल्दी से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. यह एक टेक्निकल दिक्कत है, साइबर से जुड़ी नहीं है.'

वाशिंगटन डीसी में चेस ब्रांच के एक कर्मचारी ने बताया कि स्टोर और ऑनलाइन बैंकिंग में दिक्कत सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक ठीक हुईं. हालांकि एटीएम मशीनें नॉर्मल तरीके से काम कर रही थीं.'

यूएस बैंक ने बताया- किन कस्टमर्स को हो रही दिक्कत

यूएस बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसके यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही है. फॉक्स न्यूज से बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा, 'यूएस बैंक सिस्टम पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ा है. हालांकि जो क्लाइंटि किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पेमेंट करने या भेजने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ट्रांजेक्शन में देरी हो सकती है.'

पीएनसी फाइनेंशियल सर्विस और वेल्स फार्गो ने बताया कि इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा है. डिजिटल पेमेंट नेटवर्क जेले ने कहा कि उसका सिस्टम नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है.

Zelle पेमेंट नेटवर्क पर भी हुआ असर?

कंपनी ने बयान जारी कर कहा, 'Zelle बंद नहीं है. वो वैसे ही काम कर रहा है, जैसे पहले करता था. ग्राहक Zelle का इस्तेमाल पार्टिसिपेटिंग बैंकों और क्रेडिट यूनियनों के जरिए करते हैं, जो उनके अकाउंट मैनेज करते हैं और उनका फंड रखते हैं. कस्टरम का अलग अकाउंट नहीं होता और Zelle कंज्यूमर का फंड नहीं रखता.'

US की बड़ी बैंक हैं Zelle की पेरेंट कंपनी की ऑनर

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, Zelle का नेटवर्क ऑपरेटर अर्ली वॉर्निंग सर्विसेज नाम की कंपनी है, जिसके मालिक बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन, जेपी मॉर्गन चेस, पीएनसी बैंक, यूएस बैंक और वेल्स फार्गो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं.'

कस्टमर और कंज्यूमर की शिकायतें नोट करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर डॉट काम ने पहले बताया था कि अमेरिका के चार बैंक यूएस बैंक, वेल्स फार्गो, चेस और बैंक ऑफ अमेरिका को आउटरेज का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि सिर्फ चेस ने कंफर्म किया कि उसके बैंक में टेक्निकल ग्लिच है.

आखिर क्यों आई बैंकिंग सिस्टम में खराबी?

अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर बग उसके इंटरनल हार्डवेयर सिस्टम पर असर डाल रहा है. इसकी वजह से ट्रांजेक्शन में देरी हो रही है. कंपनी बैंकिंग सर्विसेज को वापस ऑनलाइन लाने के लिए काम कर रही है.

माइक्रोसॉफ्ट और ग्राउंड स्टॉप से जुड़ी है समस्या?

अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को करीब एक सप्ताह पहले दुनियाभर में टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ा था, जबकि FAA ने 2 दिन पहले ही देश के सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ानों पर रोक लगा दी थी. वैसे तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये सब बीते कुछ ही दिनों में हुआ है.

माइक्रोसॉफ्ट का आउटरेज गुरुवार (12 नवंबर) को वर्ल्डवाइड हुआ, जोकि घंटों तक चला. इसकी वजह से आउटलुक, टीम्स और एआई असिस्टेंट कोपायलट जैसी सर्विसेज पर असर पड़ा. कंपनी ने साइबर अटैक की आशंका को खारिज कर दिया था.

टेक कंपनी के बाद शुक्रवार (13 नवंबर) को अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से करीब 4.30 घंटे तक अमेरिका में फ्लाइट्स की उडानों पर रोक लगी रही.

ये भी पढ़ें- 'शायद, मैं अब जिंदा वापस नहीं लौटूंगा', इमरान खान का जेल से जजों को लेटर, पत्नी के लिए लिखा- 'बुशरा बीबी को..'