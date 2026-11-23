Nvidia के बोर्ड ने कहा है कि जेन्सन हुआंग की सीईओ पद पर वापसी से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, हालांकि जांच आगे जारी रहेगी.

दुनिया की सबसे बड़ी चिप और AI तकनीक बनाने वाली कंपनी NVIDIA के भीतर बीते कुछ दिनों से चल रहा ड्रामा अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए जेनसन हुआंग को फिर से कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बना दिया है. दो हफ्ते पहले ही जेन्सन हुआंग ने विवादों में घिरने के बाद पद छोड़ दिया था.

जेनसन हुआंग को पद क्यों छोड़ना पड़ा था?

इस पूरे विवाद की शुरुआत इसी महीने की शुरुआत में हुई थी. जेनसन हुआंग ने एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाली महिला के साथ अफेयर की बात कबूल की थी. जिसके बाद उन पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जिस महिला (एलिस हुआंग) के साथ जेनसन हुआंग का नाम जुड़ा था, वह महिला चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के एक अफसर के संपर्क में थी. यानी उस महिला पर चीन के लिए जासूसी करने का शक था.

इस अफेयर के अलावा जेनसन हुआंग पर अमेरिकी निर्यात नियमों को तोड़ने के भी आरोप लगे थे. अमेरिका ने नियम बनाए हैं ताकि एडवांस एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर तकनीक चीन के हाथों में न पड़े. लेकिन हुआंग पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर इन कड़े नियमों को नजरअंदाज किया और तकनीक चीन तक पहुंचने दी. इन आरोपों और जासूसी के शक के चलते कंपनी की साख पर बुरा असर पड़ रहा था, जिसके बाद जेनसन हुआंग ने पद से इस्तीफा दे दिया था. उस समय NVIDIA के बोर्ड ने कहा था कि हुआंग की वापसी पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है.

NVIDIA today announced that effective immediately, Jensen Huang has been reinstated as President and Chief Executive Officer and as a member of the Board: NVIDIA Statement https://t.co/mZNifkEHWV — ANI (@ANI) November 23, 2026

बोर्ड ने क्यों बदला फैसला?

इस्तीफे के बाद लग रहा था कि जेन्सन हुआंग का NVIDIA से नाता हमेशा के लिए टूट चुका है. लेकिन द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार (23 नवंबर 2026) को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक आपात बैठक बुलाई. बोर्ड के सभी सदस्यों ने एक राय होकर जेनसन हुआंग को फिर से सीईओ बनाने के पक्ष में वोट दिया. बोर्ड ने कहा कि हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है.

बोर्ड ने एक अहम बयान जारी करते हुए साफ किया कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की है. बोर्ड को पूरा भरोसा है कि जेनसन हुआंग की वापसी से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है. हालांकि, बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी के अंदर निर्यात नियमों के पालन की जांच पहले की तरह चलती रहेगी ताकि अमेरिकी सुरक्षा कानूनों का पूरी तरह से पालन हो सके.

वापसी के बाद जेनसन हुआंग ने कहा कि वे दुनिया की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की कमान फिर से संभालकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं और नई औद्योगिक क्रांति के इस दौर में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे.

ट्रंप ने इस फैसले पर क्या कहा?

जेनसन हुआंग की वापसी में अमेरिकी राजनीति का भी बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है. सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से लगातार NVIDIA के बोर्ड पर दबाव बना रहे थे कि हुआंग को वापस लाया जाए. ट्रंप का कहना था कि जेन्सन हुआंग की लीडरशिप की कंपनी और पूरे अमेरिकी बाजार को सख्त जरूरत है.

जैसे ही बोर्ड ने हुआंग की वापसी का ऐलान किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा कि बोर्ड ने जेन्सन हुआंग को वापस लाकर बिल्कुल सही और उचित फैसला लिया है. ट्रंप ने कहा कि न केवल NVIDIA कंपनी, बल्कि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सफलता और मजबूती के लिए हुआंग का नेतृत्व बहुत जरूरी है.

ट्रंप ने आगे लिखा कि सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि जेनसन हुआंग ने कोई गैर-कानूनी काम किया है या उनकी वापसी से देश की सुरक्षा को खतरा है. ट्रंप ने जेनसन हुआंग की तारीफ करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त और देश का खजाना बताया.

US President Donald Trump posts on Truth Social - "The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO. The Country needs Jensen’s leadership at NVIDIA in order to ensure the Success and Prosperity of not only the Company, but the American Economy. The United States Government has no reason to believe that Jensen’s return to NVIDIA poses any risk to National Security. The Attorney General of the United States has confirmed that the U.S. Government does not possess evidence that he has engaged in any unlawful conduct. On a personal note, I have gotten to know Jensen, and he is a Great Patriot and National Treasure. Separately, NVIDIA should continue its thorough internal investigation of the Company’s compliance with U.S. export controls in order to ensure that it is fulfilling its legal obligations and Patriotic Duty to protect U.S. National Security. Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!.." — ANI (@ANI) November 23, 2026

जेनसन हुआंग के CEO बनते ही उछला कंपनी का शेयर

जब दो हफ्ते पहले जेन्सन हुआंग का इस्तीफा हुआ था, तब कंपनी के भविष्य को लेकर निवेशकों के मन में काफी डर बैठ गया था. लेकिन जैसे ही सोमवार को बोर्ड ने हुआंग को फिर से सीईओ बनाने की घोषणा की, शेयर बाजार में जश्न का माहौल बन गया. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के शेयर बाजार में एनवीडिया के शेयर अचानक 30 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए. इतने कम समय में किसी इतनी बड़ी कंपनी के शेयरों में 30 फीसदी का उछाल आना आसान नहीं है.

Nvidia shares surge over 30% in pre-market trading following Jensen Huang’s reinstatement as CEO. Source: Yahoo Finance https://t.co/1jfF2zoxQn — ANI (@ANI) November 23, 2026

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशक जेन्सन हुआंग के विजन और उनकी लीडरशिप पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं. हालांकि कंपनी पर अंदरूनी जांच का दबाव बना हुआ है, लेकिन निवेशकों को लगता है कि हुआंग के रहते कंपनी एआई की रेस में सबसे आगे बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें:- मोसाद चाहती है ईरान पर हमला, इजरायली सेना तैयार नहीं; मुश्किल में नेतन्याहू! ट्रंप किसके साथ