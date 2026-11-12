कौन हैं कोलेट क्रेस, जिन्हें हुआंग की जगह सौंपी गई NVIDIA की कमान? Microsoft और Cisco में भी कर चुकी हैं काम

NVIDIA के संस्थापक जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर 2026 को सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी ने कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया है.

दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और एआई चिप बनाने वाली कंपनी NVIDIA के टॉप लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है. कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जेनसन हुआंग ने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही हुआंग ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता से भी हटने का फैसला कर लिया है.

इस अचानक हुए बड़े फैसले के बाद कंपनी के कामकाज को बिना किसी अड़चन के चलाने के लिए बोर्ड ने कोलेट क्रेस को तुरंत प्रभाव से अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी है. कोलेट क्रेस इस वक्त कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट और CFO हैं. बोर्ड ने साफ किया है कि जब तक किसी नए स्थायी सीईओ की तलाश पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ और सीएफओ दोनों जिम्मेदारियां एक साथ संभालती रहेंगी.

कौन हैं कोलेट क्रेस?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कोलेट क्रेस सितंबर 2013 में एनवीडिया से जुड़ी थीं और तब से वे कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट व सीएफओ के रूप में काम कर रही हैं. जेनसन हुआंग के बाद शेयर बाजार के निवेशकों और बड़ी संस्थाओं के बीच कोलेट क्रेस ही कंपनी का सबसे जाना-पहचाना चेहरा मानी जाती हैं. उन्होंने NVIDIA के वित्तीय संगठन की अगुवाई की है और कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है.

Chief Financial Officer Colette Kress will take over as interim CEO of Nvidia, reports Reuters — ANI (@ANI) November 12, 2026

NVIDIA में आने से पहले कोलेट क्रेस ने टेक जगत की मशहूर कंपनियों में फाइनेंस से जुड़े बड़े पदों पर करीब 25 साल तक काम किया है. उन्होंने नेटवर्क दिग्गज Cisco में 3 साल तक सीएफओ का पद संभाला है. इसके अलावा उन्होंने Microsoft में 13 साल तक काम किया और Texas Instruments में भी फाइनेंस के बड़े पदों पर सेवाएं दी हैं. टेक इंडस्ट्री में हालांकि सीएफओ को अक्सर कम समय के अंतरिम लीडर के रूप में देखा जाता है, लेकिन कोलेट क्रेस के पास एनवीडिया के व्यापार, ग्राहकों, ऑपरेशंस और वित्तीय स्थिति की बहुत गहरी समझ है.

बोर्ड के पहले चेयरमैन कौन बने हैं?

NVIDIA प्रेस रिलीज के अनुसार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए हार्वे सी. जोन्स को कंपनी के इतिहास में पहली बार 'चेयरमैन ऑफ द बोर्ड' बनाया है. हार्वे सी. जोन्स पिछले 30 से भी ज्यादा सालों से एक सफल बिजनेसमैन, टेक एग्जीक्यूटिव और नामी वेंचर इन्वेस्टर रहे हैं. वे डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनी Synopsys के सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में भी लंबा अनुभव हासिल कर चुके हैं.

बोर्ड के नए चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कोलेट क्रेस पर पूरा भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि कोलेट क्रेस ने कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है और उनके पास कंपनी के बिजनेस और ग्राहकों की बेहतरीन समझ है. जोन्स ने आगे कहा कि कंपनी के पास एक बहुत ही अनुभवी लीडरशिप टीम मौजूद है, जिसने टेक्नोलॉजी रोडमैप को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. बोर्ड को पूरी उम्मीद है कि इस बदलाव के बावजूद कंपनी का कामकाज, ग्राहकों को दिए गए वादे और नए प्रॉडक्ट की समयसीमा बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ती रहेगी.

जेनसन हुआंग पर कोलेट क्रेस का बयान

जेनसन हुआंग ने पिछले 33 सालों में NVIDIA को दुनिया की सबसे असरदार और ताकतवर टेक कंपनियों की कतार में खड़ा किया है. कंपनी के बोर्ड ने 33 साल तक दिए गए इस योगदान के लिए जेन्सन हुआंग का दिल से धन्यवाद किया है.

अंतरिम सीईओ बनीं कोलेट क्रेस ने कहा कि इस कंपनी की असली ताकत यहां काम करने वाले लोग हैं. उन्होंने कहा कि हुआंग ने 33 सालों में जो मजबूत नींव तैयार की है, पूरी लीडरशिप टीम उसी रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कोलेट क्रेस ने भरोसा दिलाया कि कंपनी एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बादशाहत बरकरार रखेगी. कंपनी का मुख्य ध्यान ग्राहकों, बिजनेस पार्टनर्स, डेवलपर्स और शेयरधारकों को बेहतर सेवाएं देने पर ही केंद्रित रहेगा.

इस बड़े बदलाव का असर क्या होगा?

NVIDIA की प्रेस रिलीज में शेयर बाजार के निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के लिए बहुत अहम जानकारी दी गई है. जेनसन हुआंग के हटने के बावजूद कंपनी का वित्तीय कैलेंडर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा. कंपनी चालू वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही (Q3 FY2027) के वित्तीय नतीजे पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से ही पेश करेगी.

कंपनी की योजना के अनुसार, मंगलवार 17 नवंबर 2026 को दोपहर लगभग 1:20 बजे (PT) तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए जाएंगे. इसके तुरंत बाद दोपहर 2:00 बजे (PT) कंपनी की अर्निंग्स कॉल होगी, जिसमें अंतरिम लीडरशिप कंपनी की परफॉर्मेंस और आगे के बिजनेस आउटलुक की जानकारी शेयर बाजार के सामने रखेगी.

दूसरी तरफ, कंपनी का बोर्ड अब नए स्थायी सीईओ की खोज में जुट गया है. इस प्रक्रिया में कंपनी के अंदर मौजूद योग्य अधिकारियों के साथ-साथ टेक इंडस्ट्री के बाहरी दिग्गजों के नामों पर भी पूरी गहराई से विचार किया जाएगा.

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