NVIDIA के CEO हुआंग का इस्तीफा, 'गर्लफ्रेंड' पर जासूसी के आरोप के बीच छोड़े सभी पद, कंपनी के शेयर गिरे

NVIDIA के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर जेनसेन हुआंग ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. चीनी जासूस के साथ अफेयर की खबरों के कारण वो सुर्खियों में बने हुए थे.

जेनसेन हुआंग का एलिस नाम की महिला के साथ अफेयर को लेकर विवाद चल रहा है (Image- Social Media)

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी NVIDIA के को-फाउंडर और लंबे समय से CEO रहे जेनसेन हुआंग ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर की जिम्मेदारी छोड़ दी है. NVIDIA की ओर से गुरुवार (12 नवंबर 2026) को जारी आधिकारिक जानकारी में इस बात की पुष्टि की गई है.

कंपनी के मुताबिक, जेनसेन हुआंग का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस खबर के सामने आने के बाद टेक जगत में हलचल तेज हो गई है. जेनसेन हुआंग का ये फैसला ऐसे समय आया है, जब एलिस हुआंग नाम की महिला के साथ उनके रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा है.

NVIDIA के शेयरों में आई गिरावट

एलिस पर चीनी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप लग रहे हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने ये शक जताया था. इस खबर के सामने आने के बाद वॉल स्ट्रीट पर शुरुआती कारोबार में NVIDIA के शेयरों में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है, जिससे ये गिरकर $155.93 पर आ गए.

33 साल पहले रखी थी NVIDIA की नींव

जेनसेन हुआंग ने साल 1993 में NVIDIA की शुरुआत की थी. वह कंपनी के को-फाउंडर हैं और पिछले करीब 33 साल से इसके कारोबार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं. उनके नेतृत्व में कंपनी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. खासतौर पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में NVIDIA ने बड़ी कामयाबी हासिल की.

Chief Financial Officer Colette Kress will take over as interim CEO of Nvidia, reports Reuters — ANI (@ANI) November 12, 2026

कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है. इसके चिप्स का इस्तेमाल AI मॉडल, डेटा सेंटर, सुपरकंप्यूटर और कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में किया जाता है. ऐसे में जेनसेन हुआंग का पद छोड़ना कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

कोलेट क्रेस संभालेंगी कंपनी की कमान

जेनसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद NVIDIA ने अपनी CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है. वह सितंबर 2013 से कंपनी के साथ काम कर रही हैं. कंपनी के वित्तीय मामलों और कारोबार को संभालने में उनकी अहम भूमिका रही है.

कंपनी की ओर से बताया गया है कि अब स्थायी CEO की नियुक्ति के लिए तलाश शुरू कर दी गई है. इसके लिए सिर्फ कंपनी के मौजूदा अधिकारियों के नामों पर ही नहीं, बल्कि बाहर के अनुभवी लोगों पर भी विचार किया जाएगा.

NVIDIA shares fall over 10% in early trading on Wall Street, falling to $155.93. (Source: Yahoo Finance) https://t.co/yZsBDVFrS9 — ANI (@ANI) November 12, 2026

बोर्ड में भी हुआ बड़ा बदलाव

कंपनी में नेतृत्व परिवर्तन के साथ बोर्ड में भी बदलाव किया गया है. NVIDIA के बोर्ड ने हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का पहला चेयरमैन नियुक्त किया है. कंपनी ने जेनसेन हुआंग के 33 साल के योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में NVIDIA ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं.

कंपनी ने ये भरोसा भी दिलाया है कि नेतृत्व में बदलाव का उसके रोजमर्रा के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ग्राहकों से किए गए वादे, नए प्रोडक्ट बनाने की योजनाएं और कारोबार से जुड़ी गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी.

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