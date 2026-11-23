NVIDIA चिप तस्करी मामले में अमेरिकी जांच तेज हो गई है. कंपनी प्रमुख जेनसन हुआंग 1 दिसंबर 2026 को अमेरिकी संसद की तीन अलग-अलग कमेटियों के सामने पेश होंगे.

दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप बनाने वाली कंपनी NVIDIA इन दिनों जासूसी और चिप की चोरी से जुड़े एक बड़े विवाद में फंसी हुई है. इस पूरे मामले में एलिस हुआंग का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एलिस हुआंग कहां है? एसबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2026 की शुरुआत में NVIDIA प्रमुख जेनसन हुआंग के साथ उनके रिश्तों और चीनी जासूसी के आरोपों का खुलासा होने के बाद से वे किसी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं दिखी हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने WeChat और ईमेल अकाउंट्स भी हटा दिया है.

सीएनएन की रिपोर्ट में ताइवान के पूर्व खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि एलिस के मुख्य भूमि चीन में छिपे होने की आशंका है. ताइवानी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीनी एजेंसियों के लिए उनका काम खत्म हो गया है तो उनकी जान और सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है.

एलिस हुआंग और चीनी जासूसी एजेंसी के बीच क्या संबंध थे?

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी खुफिया कागजातों के हवाले से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. इन रिपोर्टों के अनुसार, एलिस हुआंग 2025 से लेकर 2026 तक चीन की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' (MSS) के एक अधिकारी के संपर्क में बनी हुई थीं.

यह ठीक वही दौर था जब वे NVIDIA के चीफ जेनसन हुआंग के साथ रिश्ते में थीं. इस दौरान NVIDIA की बेहद गुप्त तकनीक और चिप नेटवर्क से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही थीं.

इसके अलावा अमेरिकी जांच संस्थाओं को सबूत मिले हैं कि एलिस के बिजनेस पार्टनर कांग वेई ने भी उसी चीनी जासूसी एजेंसी एमएसएस के साथ मिलकर काम किया था. इन नए खुलासों से यह बात साफ हो गई है कि इसके पीछे बहुत बड़ा जासूसी नेटवर्क काम कर रहा था.

यह नेटवर्क किस तरह काम कर रहा था?

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, इस जांच में एलिस के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ा 52 साल का ली मिंग नाम का एक नया चीनी नागरिक सामने आया है. ली मिंग सिंगापुर में धोखाधड़ी के मुकदमों में जमानत पर बाहर है. जांच में पता चला है कि एलिस हुआंग साल 2023 में एक चीनी गेमिंग कंपनी की सिंगापुर शाखा को खरीदे जाने के बाद उसकी डायरेक्टर बनी थीं और उसका नया नाम 'मेगास्पीड' रखा गया था. इसके बाद उन्होंने चीनी दिग्गज कंपनी अलीबाबा को मुख्य ग्राहक बताकर NVIDIA के क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम में एंट्री हासिल कर ली थी.

इसके बाद मलेशिया में बनाई गई कंपनी 'स्पीडमैट्रिक्स' और दक्षिण-पूर्व एशिया के डेटा सेंटरों के रास्ते अरबों डॉलर कीमत के प्रतिबंधित NVIDIA एआई चिप्स गैरकानूनी तरीके से भेजे जाने लगे. ये सभी एआई चिप्स शंघाई की चीनी कंपनियों और कंबोडिया के नेटवर्क तक पहुंचाए जा रहे थे. हालांकि चीन सरकार ने जासूसी और चिप चोरी के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. चीन का कहना है कि अमेरिका तकनीकी नाकाबंदी को सही ठहराने के लिए झूठे बहाने बना रहा है.

अमेरिकी जांच एजेंसियों की क्या कार्रवाई चल रही है?

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जे क्लेटन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एलिस हुआंग और उनकी पुरानी कंपनी मेगास्पीड के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) की तरफ से आपराधिक जांच बहुत तेजी से चलाई जा रही है.

दूसरी तरफ, NVIDIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार (23 नवंबर 2026) को बड़ा कदम उठाते हुए जेनसन हुआंग को दोबारा कंपनी के सीईओ पद पर बैठा दिया है. लेकिन इस बहाली के साथ ही जेनसन हुआंग पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है. जेनसन हुआंग को 1 दिसंबर 2026 को अमेरिकी संसद की तीन अलग-अलग कमेटियों के सामने पेश होना पड़ेगा. जहां उनसे इस गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चूक पर कड़े सवाल किए जाएंगे.

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