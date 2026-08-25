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दिल्ली में फिर दिखेगी मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिगड़ी? डोभाल के चीन दौरे से घबराए PAK एक्सपर्ट, बोले- भारत को मिलेगा बूस्ट...

कमर चीमा ने इस बात को भी हाइलाइट किया कि कैसे अमेरिका के हाई टैरिफ का फायदा चीन ने उठाया. भारत के लिए न सिर्फ अपनी मार्केट खोल दी बल्कि उसके लिए नए अवसर भी पैदा किए. उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा अमेरिकंस इंडियंस को टैरिफ के लिए प्रेशराइज करते थे, उतना ज्यादा उनको चीन के अंदर स्पेस मिलता था.

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Neelam

Updated : Aug 25, 2026, 02:35 PM IST

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  • सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौरे की बैठक के लिए एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा
  • पाक एक्सपर्ट ने कहा- अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच चीन के साथ ट्रेड से भारत को होगा फायदा
  • कमर चीमा ने कहा- ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जिनपिंग दिल्ली गए तो भारत को मिलेगा बूस्ट
  • पाक एक्सपर्ट ने कहा- अमेरिका की टैरिफ धमकियों का चीन को मिला फायदा

भारत के साथ चीन की 155 अरब डॉलर की ट्रेड और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजीत डोभाल के बीजिंग दौरे ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है. वो इस बात से परेशान हैं कि कहीं अगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते हैं तो इससे भारत को काफी फायदा मिलेगा. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अहम बात हो जाएगी क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी वहां होंगे, इससे भारत को बूस्ट मिलेगा. उन्होंने कहा कि इंडियंस इस चीज में कामयाब हुए हैं कि जब अमेरिका बार-बार टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है तब उनकी जनता को कोई किल्लत नहीं होगी क्योंकि चीन के साथ उन्होंने व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे हैं. 

अजीत डोभाल के चीन दौरे से क्यों घबराए पाक एक्सपर्ट?

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि अजीत डोभाल चीन पहुंचे हुए हैं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर रूस गए हुए हैं और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जापान में हैं. उन्होंने कहा कि डोभाल सीमा विवाद पर भारत-चीन के विशेष प्रतनिधियों की बातचीत के 25वें दौरे के लिए बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर तनाव के बावजूद भारत ने चीन के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत बरकरार रखी, उसकी वजह ये है ताकि वहां कारोबार का ऑप्शन खुला रहे.

कमर चीमा ने कहा, 'अब इंडिया और चीन की ट्रेड 155 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. इंडियंस एक चीज में कामयाब हुए हैं. वो ये कि उन्होंने अपने लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि जंग के दौरान  कारोबार बंद नहीं होगा. उन्होंने चीन के साथ अपना कारोबार खोलकर रखा है. वो समझते हैं कि अगर हम ये चीजें नहीं करते तो लोगों के लिए मसला होगा. अब एक मल्टीलेटरल और हाई लेवल डिप्लोमेसी रखनी जरूरी है.'

शी जिनपिंग के दिल्ली दौरे पर क्या बोले कमर चीमा?

भारत में 12 और 13 सितंबर को होने जा रहे  ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि अगर शी जिनपिंग इंडिया जा रहे हैं और उधर से व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है. अब देखना है कि शी जिनपिंग भारत जाते हैं या नहीं जाते हैं. उन्होंने कहा कि शी जिंनपिंग अगर इंडिया पहुंच जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात हो जाएगी. ये चीज इंडिया को बहुत बूस्ट करेगी.

भारतीय सामानों पर हाई अमेरिकी टैरिफ का चीन को मिला फायदा?

कमर चीमा ने इस बात को भी हाइलाइट किया कि कैसे अमेरिका के हाई टैरिफ का फायदा चीन ने उठाया. भारत के लिए न सिर्फ अपनी मार्केट खोल दी बल्कि उसके लिए नए अवसर भी पैदा किए. उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा अमेरिकंस इंडियंस को टैरिफ के लिए प्रेशराइज करते थे, उतना ज्यादा उनको चीन के अंदर स्पेस मिलता था. उन्होंने कहा, 'आप डेटा और रिकॉर्ड देख लें. क्यों इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ा. खासतौर पर तब जब अमेरिका के टैरिफ आए हैं. चीन ने इंडिया को स्पेस दिया है, वो समझ गए कि अब हमें इंडिया के करीब हो जाना चहिए. पिछले साल 24वें राउंड की टॉक इंडिया और चीन के बीच हुई थी, 2020 से अब तक इन्होंने राबता रखा है.'

 

यह भी पढ़ें:- क्या चीन ने नागरिकों को एलियंस से संपर्क न करने की चेतावनी दी? जानें वायरल दावे का सच

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