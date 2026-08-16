FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
आजाद देश बना बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का क्या होगा? लाइफ-लाइन कटने से कितना होगा नुकसान

आजाद देश बना बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का क्या होगा? लाइफ-लाइन कटने से कितना होगा नुकसान

क्या आप बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं? एक छोटी सी गलती आपकी बाइक को कबाड़खाने भेज सकती है

क्या आप बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं? एक छोटी सी गलती आपकी बाइक को कबाड़खाने भेज सकती है

वाराणसी एयरपोर्ट पर फायरिंग: क्या आप फ्लाइट में हथियार लेकर जा सकते हैं?

वाराणसी एयरपोर्ट पर फायरिंग: क्या आप फ्लाइट में हथियार लेकर जा सकते हैं?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

कोरियाई बॉर्डर पर अचानक चली गोलियां, क्या नई जंग की आहट? दक्षिण कोरिया ने क्यों खोला मोर्चा

दक्षिण कोरियाई सेना ने पूर्वी मोर्चे पर सीमा पार करने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों पर चेतावनी गोलियां चलाई हैं। जानें इस घटना के पीछे की असल वजह और कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ता तनाव.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 16, 2026, 04:20 PM IST

कोरियाई बॉर्डर पर अचानक चली गोलियां, क्या नई जंग की आहट? दक्षिण कोरिया ने क्यों खोला मोर्चा

दक्षिण कोरियाई सेना ने दागीं चेतावनी गोलियां, AI PHOTO

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पिछले सप्ताह उत्तर कोरियाई सैनिकों ने पूर्वी मोर्चे पर सैन्य सीमांकन रेखा (MDL) का उल्लंघन किया था.
  • दक्षिण कोरियाई सेना ने निर्धारित नियमों के तहत चेतावनी दी और फिर चेतावनी गोलियां चलाईं.
  • गोलीबारी के बाद उत्तर कोरियाई सैनिक बिना किसी जवाबी कार्रवाई के अपनी सीमा में लौट गए.
  • 1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच आज भी कोई औपचारिक शांति संधि नहीं है.

North Korea South Korea Border Tension: दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी कि पिछले सप्ताह उत्तर कोरियाई सैनिकों के एक समूह ने सैन्य सीमांकन रेखा (MDL) को पार कर लिया था, जिसके जवाब में दक्षिण कोरियाई सेना को चेतावनी के तौर पर गोलियां चलानी पड़ीं।

क्या है MDL?

1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद एक युद्धविराम हुआ था, जिसके तहत 4 किमी चौड़ा असैन्यीकृत क्षेत्र (DMZ) बनाया गया। इस DMZ के बिल्कुल बीच से जो रेखा गुजरती है, उसे सैन्य सीमांकन रेखा (MDL) कहते हैं. यदि कोई सैनिक सीमा के करीब आता है, तो पहले लाउडस्पीकर या प्रसारण के जरिए उन्हें पीछे हटने को कहा जाता है. अगर वे फिर भी सीमा पार कर जाते हैं, तो नियमों के तहत चेतावनी गोलियां चलाई जाती हैं.

चेतावनी के बाद पीछे हटे सैनिक

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना पूर्वी मोर्चे के इलाके में हुई जब उत्तर कोरियाई सैनिक कुछ समय के लिए दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में दाखिल हो गए थे। दक्षिण कोरियाई सेना ने निर्धारित सैन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पहले चेतावनी दी और जब सैनिक पीछे नहीं हटे, तो चेतावनी गोलियां चलाईं। इसके तुरंत बाद उत्तर कोरियाई सैनिक अपनी सीमा में लौट गए।

गलती या जानबूझकर की गई घुसपैठ? 

शुरुआती सैन्य आकलन के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिक सीमा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थे और रास्ता भटकने के कारण उन्होंने अनजाने में सीमांकन रेखा पार कर ली थी। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों के वापस लौटने के बाद इलाके में किसी भी प्रकार की असामान्य सैन्य गतिविधि दर्ज नहीं की गई है।

बढ़ते तनाव के बीच शांति की पहल 

यह 2026 की पहली ऐसी घटना है जिसमें दक्षिण कोरिया को सीमा उल्लंघन के जवाब में चेतावनी गोलियां चलानी पड़ी. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यंग ने उत्तर कोरिया के साथ संवाद बहाल करने और 1950-53 के युद्धविराम को एक स्थायी शांति संधि में बदलने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, प्योंगयांग ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

हाई अलर्ट पर है दक्षिण कोरियाई सेना

आने वाले दिनों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया का वार्षिक 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला है। उत्तर कोरिया अक्सर इन अभ्यासों को हमले की तैयारी मानकर तीखी प्रतिक्रिया देता रहा है। फिलहाल, दक्षिण कोरियाई सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी संभावित उकसावे को रोकने के लिए सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement