उत्तर कोरिया ने रूस को दीं KN-30 बैलिस्टिक मिसाइलें, यूक्रेन भीषण हमले के डर से सहमा, कितना ताकतवर है ये हथियार?

यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया की KN-30 बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप रूस पहुंच चुकी है. ये मिसाइलें यूक्रेन के पोल्टावा और कीव जैसे शहरों को आसानी से निशाना बना सकती हैं.

उत्तर कोरियाई KN-23, KN-24 और KN-30 मिसाइलें रूस पहुंची

KN-30 की रेंज कम से कम 600 किलोमीटर है

2500 किलोग्राम की वॉरहेड ले जा सकती है KN-30



Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आने वाले समय में और भी भीषण हो सकता है. यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया रूस को KN-30 बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप भेजी है. यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जुलाई 2026 तक रूस के पास लगभग 50 किंजल बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग उतनी ही संख्या में उत्तर कोरियाई KN-23, KN-24 और KN-30 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं. यह पहली बार है जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि रूस उत्तर कोरिया से KN-30 मिसाइलें हासिल कर रहा है.

रूसी सेना ने विशेष लॉन्चर तैनात किए

'यूक्रेन्स्का प्रावदा' की रिपोर्ट में यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि रूसी सेना ने वोरोनिश ओब्लास्ट में उत्तर कोरियाई मिसाइलों के लिए 6 विशेष लॉन्चर तैनात करना शुरू कर दिया है. ये लॉन्चर एक साथ 120 मिसाइलें दागने में सक्षम हैं. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पहले भी रूस ने हमलों में उत्तर कोरिया की

KN-23 और KN-24 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है.

यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस के पास 600 से ज्यादा ओनिक्स मिसाइलें, 450 से ज्यादा कैलिबर, 120 से ज्यादा जिरकॉन और लगभग 130 इस्कंदर-M मिसाइलें हैं. रूस का मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हर महीने 200 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में सक्षम है.

कितनी घातक है KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल?

KN-30 मिसाइल उत्तर कोरिया की KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल का नया और आधुनिक वर्जन है. उत्तर कोरिया के दावों के अनुसार, KN-30 की रेंज कम से कम 600 किलोमीटर है और ये 2,500 किलोग्राम का पेलोड/वारहेड जाने में सक्षम है.

यूक्रेन क्यों महसूस कर रहा है खतरा?

KN-30 मिसाइलों से रूस बड़े आराम से यूक्रेन के सूमी, खार्किव, चेर्निहिव, पोल्टावा, कीव, निप्रॉपेत्रोव्स्क और ज़ापोरिजिया क्षेत्रों को निशाना बना सकता है. बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली यूक्रेन की एयर डिफेंस प्रणाली भी कमजोर पड़ ही है और इसके इंटरसेप्टर तेजी से समाप्त हो रहे हैं. हालांकि कि रूस की अपनी Iskander-M मिसाइलों की तुलना में उत्तर कोरिया की KN-23/KN-30 मिसाइलों की सटीकता कम है. लेकिन, KN-30 का वारहेड इस्कंदर-एम के वारहेड से लगभग 5 गुना ज्यादा है.

बता दें कि KN-30 मिसाइल को पहली बार 14 जनवरी, 2021 को प्योंगयांग में एक सैन्य परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था. अब इन मिसाइलों की रूस तक पहुंचना ये संकेत देता है कि उत्तर कोरिया ने इन्हें ऑपरेशनल कर दिया है. यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का ये भी दावा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से अग्रिम मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हैं.