नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन का खतरा! 30% लोगों में मिले जेनेटिक म्यूटेशन

दक्षिण कोरियाई सरकार की हालिया जांच रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु परीक्षणों से निकले खतरनाक रेडिएशन के कारण इस इलाके के लगभग हर तीसरे व्यक्ति के डीएनए और क्रोमोजोम में गंभीर म्यूटेशन पाया गया है.

पुंग्ये-री न्यूक्लियर साइट के पास रहे 214 में से 64 शरणार्थियों के क्रोमोजोम में गंभीर खराबी पाई गई

दक्षिण कोरियाई सरकार की 5 साल चली रिसर्च में ये खुलासा हुआ है

इस बदलाव की सबसे बड़ी और संभावित वजह अंडरग्राउंड न्यूक्लियर धमाकों से निकला खतरनाक रेडिएशन

पुंग्ये-री में लगातार हुए परीक्षणों के बाद 2017 में सुरंग ढहने से करीब 200 मजदूरों की मौत हुई थी

उत्तर कोरिया के पुंग्ये-री इलाके से भागकर दक्षिण कोरिया आए लोगों की सेहत को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पुंग्ये-री वही जगह है जहां उत्तर कोरिया का अकेला और सबसे बड़ा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर हुआ करता था. दक्षिण कोरिया के एक सरकारी मंत्रालय की ताजा स्टडी में खुलासा हुआ है कि इस इलाके से आए लगभग हर तीसरे इंसान के शरीर में आनुवंशिक बदलाव यानी क्रोमोजोम म्यूटेशन पाया गया है.

वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मानना है कि इन लोगों के डीएनए में आया यह बदलाव परमाणु परीक्षणों से निकले खतरनाक रेडिएशन का ही नतीजा है. दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय की ओर से यह रिसर्च पिछले 5 सालों से लगातार चलाई जा रही थी. हाल ही में पूरी हुई इस जांच में उत्तर कोरिया से भागकर आए 214 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 64 लोगों के क्रोमोजोम में गंभीर खराबी देखने को मिली है.

800 से ज्यादा लोगों ने दक्षिण कोरिया में ली शरण

अगर हम सिर्फ पुंग्ये-री परमाणु स्थल के आसपास के 8 शहरों और जिलों के रहने वाले 59 लोगों का डेटा देखें, तो उनमें से 26 लोगों में यह क्रोमोजोम म्यूटेशन पाया गया. यह आंकड़ा इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि उत्तर कोरिया के उस इलाके को छोड़कर अब तक 800 से ज्यादा लोग दक्षिण कोरिया में शरण ले चुके हैं और उनमें से ज्यादातर लोग इसी तरह के खतरे के साये में जी रहे हैं.

जांच को और आगे बढ़ाया जा रहा

दक्षिण कोरिया के नेशनल रेडिएशन इमरजेंसी मेडिकल सेंटर के एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इन इंसानों के शरीर में हुए इस तरह के जेनेटिक बदलाव की सबसे बड़ी वजह परमाणु धमाकों से निकला रेडिएशन ही है. हालांकि, अधिकारियों ने दक्षिण कोरिया की संसद को रिपोर्ट सौंपते हुए यह भी कहा है कि इन बदलावों के पीछे पर्यावरण से जुड़े कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं. इसीलिए, किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच को और आगे बढ़ाया जा रहा है.

2006 में पहली बार किया था परमाणु परीक्षण

अब सरकार 50 नए शरणार्थियों और 10 पुराने लोगों के सैंपल लेकर एक बार फिर बड़े पैमाने पर टेस्ट करने की तैयारी में है ताकि न्यूक्लियर टेस्ट और जेनेटिक म्यूटेशन के बीच के इस सीधे रिश्ते को पुख्ता तौर पर साबित किया जा सके. अगर पुंग्ये-री न्यूक्लियर टेस्ट साइट के इतिहास की बात करें तो उत्तर कोरिया ने साल 2006 में पहली बार यहां जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण किया था. हालांकि, उस वक्त यह साफ नहीं हो पाया था कि वह छोटा सा धमाका पूरी तरह सफल था या एक तरह का फ्यूज्ड ट्रायल था.

बाद में दो बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए

इसके बाद उत्तर कोरिया ने 2016 में इसी जगह पर दो बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था. साल 2017 में जब उत्तर कोरिया ने वहां सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, तो कुछ ही दिनों बाद टेस्ट साइट की एक बड़ी सुरंग ढह गई थी. इस भयानक हादसे में लगभग 200 मजदूरों की जान चली गई थी. इसके तुरंत बाद दक्षिण कोरिया और चीन दोनों ही देशों ने बड़े पैमाने पर रेडियोएक्टिव जहरीली गैसों और मलबे के लीक होने की चेतावनी जारी की थी.

दक्षिण कोरिया और चीन ने दी थी चेतावनी

दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने उस वक्त आगाह किया था कि अगर उत्तर कोरिया ने पुंग्ये-री में एक भी परीक्षण और किया, तो पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह जाएगा. इससे हवा और पानी में इतना जहरीला रेडिएशन फैलेगा कि पूरे इलाके की तबाही तय है. वहीं चीन ने भी बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि रेडिएशन का लीक होना सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है.

उत्तर कोरिया ने साइट को बंद करने की कही थी बात

हाल के सालों में ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें भी आई थीं, जिनसे इशारा मिला था कि उत्तर कोरिया इस बंद पड़ी साइट को दोबारा से ठीक कर रहा है ताकि वहां छोटे आकार वाले न्यूक्लियर वॉरहेड और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण फिर से शुरू किए जा सकें. फिलहाल, इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद से उन मासूम लोगों की जान पर बन आई है जो उत्तर कोरिया के तानाशाही शासन और उनके परमाणु हथियारों की होड़ के चक्कर में अपनी सेहत हमेशा-हमेशा के लिए गंवा चुके हैं.

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