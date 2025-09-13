किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा

Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया में विदेशी टीवी शोज खासकर कोरियाई ड्रामे देखने पर फांसी दी जा रही है. रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ कोरिया अब दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बन चुका है.
नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम जोंग के फरमानों ने लोगों की आजादी पूरी तरह खत्म कर दी है. हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की नई मानवाधिकार रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि वहां विदेशी टीवी शोज और फिल्में देखने या दूसरों तक पहुंचाने वालों को फांसी तक दी जा रही है. इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण कोरिया के ड्रामे शामिल हैं, जिन्हें लोग गुपचुप तरीके से देखते हैं. रिपोर्ट कहती है कि नॉर्थ कोरिया अब दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बन चुका है.
दरअसल, रिपोर्ट 14 पन्नों की है और इसमें 300 से ज्यादा गवाहों व पीड़ितों के बयान दर्ज हैं, जो नॉर्थ कोरिया से भागकर बाहर निकले. इसमें साफ कहा गया है कि 2015 के बाद से वहां नागरिकों की जिंदगी पर नियंत्रण और सख्त हो गया है. सरकार नए निगरानी सिस्टम और तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों पर पूरी तरह नजर रखी जा सके.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कोविड-19 के समय से वहां आम अपराधों के साथ-साथ राजनीतिक अपराधों के लिए भी फांसी की सजाओं में इजाफा हुआ है. कई नागरिकों को सिर्फ कोरियाई ड्रामे देखने या साझा करने के लिए मौत की सजा दे दी गई. रिपोर्ट ने यह भी बताया कि गरीब परिवारों के बच्चों को खदानों और निर्माण कार्य जैसे खतरनाक कामों में झोंक दिया जाता है. इन्हें जबरन ‘शॉक ब्रिगेड’ नाम के समूहों में शामिल किया जाता है. हालांकि, अमीर परिवार रिश्वत देकर अपने बच्चों को इससे बचा लेते हैं. नॉर्थ कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि वे इस तरह के आरोपों को नहीं मानते.
