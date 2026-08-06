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क्या रूस का साथ देने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरा उत्तर कोरिया? मिसाइल यूनिट तैनात की, यूरोप में क्यों मचा हड़कंप

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Shivendra Rai

Updated : Aug 06, 2026, 10:14 PM IST

क्या रूस का साथ देने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरा उत्तर कोरिया? मिसाइल यूनिट तैनात की, यूरोप में क्यों मचा हड़कंप

उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए सैनिक भेजे. (AI इमेज)

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  • उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए अपनी मिसाइल यूनिट भेजी है
  • उत्तर कोरिया की मिसाइल यूनिट में 120 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं
  • रूस के वोरोनिश इलाके में तैनात की जा सकती है उत्तर कोरिया की मिसाइल यूनिट

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में उत्तर कोरिया की भी सीधी एंट्री हो गई है. उत्तर कोरिया ने रूस की मदद करने के लिए सैनिक, हथियार और एक मिसाइल यूनिट भी तैनात की है. यूक्रेन के अधिकारियों को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने रूस के समर्थन में 12,000 से 15,000 सैनिक भेजे हैं. ये सैनिक मुख्य रूप से रूस के कुर्स्क सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात किए गए हैं. 

यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस को क्या पता चला?

द इकोनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन की GUR मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चला है कि उत्तर कोरिया की एक मिसाइल यूनिट पश्चिमी रूस में तैनात होने लगी है. यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल यूनिट में 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और छह लॉन्चर हो सकते हैं. इस यूनिट में लगभग 90 उत्तर कोरियाई सैनिक शामिल हो सकते हैं और इसके रूस के वोरोनिश इलाके में तैनात होने की उम्मीद है. 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि रूस 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर लाना चाहता है. रूस इन सैनिकों के लिए वोरोनिश में सुविधाएं भी तैयार कर रहा है. उत्तर कोरियाई सैनिक इससे पहले भी रूस के लिए अग्रिम मोर्चे पर लड़ चुके हैं. यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों को इसका पता तब चला जब कोरियाई भाषा में की जा रही बातचीत इंटरसेप्ट की गई. 

ये भी पढ़िए- रूस के सैनिकों से लड़ेंगे यूक्रेन के कॉम्बैट रोबोट

उत्तर कोरिया रूस को अब-तक कैसे मदद की है?

डेली मेल की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर कोरिया ने रूस को अब तक 1.2 करोड़ 152mm तोप के गोले भेजे हैं. उत्तर कोरिया ने 100 से अधिक कम दूरी की ह्वासोंग-11 बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को दी हैं. 2023 से उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार बेचकर 10 अरब डॉलर से अधिक की कमाई भी की है. इस युद्ध में अपने सैनिकों को भेजकर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन उन्हें ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) और आधुनिक युद्ध रणनीतियों का वास्तविक मैदानी अनुभव दिलाना चाहते हैं.

उत्तर कोरिया रूस की मदद के बदले खाद्य सामग्री, पैसे और उन्नत सैन्य व अंतरिक्ष तकनीक भी हासिल कर रहा है. रूस में जाकर युद्ध लड़ने वाले त्तर कोरियाई सैनिकों को लगभग 2000 डॉलर प्रति माह वेतन भी दिया जा रहा है. यूक्रेन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अनुमानों के मुताबिक, 2025 के अंत तक लगभग  15,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में मौजूद थे.

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