क्या युद्ध की ओर बढ़ रहा है उत्तर कोरिया? मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक लाइव-फायर, जानें इसके मायने

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने वोनसान तटीय क्षेत्र से 250 किमी दूरी तय करने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं है. जानिए इससे जुड़ी सारी बातें.

उत्तर कोरिया ने मिसाइलों, तोपखाने और ड्रोनों के साथ लाइव-फायर सैन्य अभ्यास किया.

वोनसान से दागी गईं कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों ने समुद्र में 250 किमी की दूरी तय की.

ट्रम्प द्वारा 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' सैन्य अभ्यास छोटा करने की पहल को खारिज करते हुए उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण किया.

North Korea Live Fire Drill: दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ जारी क्षेत्रीय तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने मिसाइलों, तोपखाने और ड्रोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत लाइव-फायर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है. उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया 'केसीएनए' (KCNA) के अनुसार, शनिवार को आयोजित इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य एक integrated weapons control system के संचालन का परीक्षण करना था. उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि इस साझा सैन्य अभ्यास ने एक साथ दागी जाने वाली 'सघन गोलीबारी की भारी विनाशकारी क्षमता' को प्रदर्शित किया है.

वोनसान से दागी गईं बैलिस्टिक मिसाइलें

दक्षिण कोरिया के 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' (JCS) ने बताया कि उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र वोनसान से कई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं. इन मिसाइलों ने उत्तर कोरिया के पूर्वी तट के पानी की ओर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय की. पिछले तीन हफ्तों में उत्तर कोरिया द्वारा सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया यह पहला बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण है.

इस अभ्यास की निगरानी करने वाले उत्तर कोरियाई मार्शल पाक जोंग चोन ने कहा कि इस अभ्यास से आदेश मिलते ही दुश्मन के सशस्त्र बलों को संगठनात्मक और संरचनात्मक रूप से ध्वस्त करने की विशेषज्ञता का स्तर बेहतर होगा.

ट्रम्प की पहल को लगा बड़ा झटका ?

यह लाइव-फायर अभ्यास अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा आयोजित त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास के समाप्त होने के ठीक एक दिन बाद किया गया, जिसे प्योंगयांग उकसावे की कार्रवाई मानता है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल करने के उद्देश्य से दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' अभ्यास को छह दिन पहले ही समाप्त करने का आदेश दिया था. हालांकि, उत्तर कोरिया ने ट्रम्प की इस पहल को खारिज करते हुए कहा कि अभ्यास छोटा करने से उसकी उकसाने वाली और आक्रामक फितरत बिल्कुल नहीं बदलने वाली.

परमाणु ताकत और बातचीत की शर्तें

विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइलों, तोपों और ड्रोनों का एक साथ इस्तेमाल दक्षिण कोरिया व अमेरिका की वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को पछाड़ने की क्षमता विकसित करने का हिस्सा हो सकता है. किम जोंग उन का कड़ा स्टैंड है कि रूस और चीन के साथ उनकी बढ़ती क्लोजनेस और अपने लगातार अपग्रेड हो रहे न्यूक्लियर आर्सेनल के दम पर फ्यूचर में होने वाली किसी भी ग्लोबल नेगोशिएशन में उनका पलड़ा काफी भारी रहने वाला है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका अपनी पुरानी 'शत्रुतापूर्ण नीति' को पूरी तरह से डंप कर दे और उत्तर कोरिया को ऑफीशियली एक न्यूक्लियर-आर्म्ड नेशन के रूप में मान्यता दे दे, तो वे वार्ता की टेबल पर लौटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.