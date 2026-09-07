उत्तर कोरियाई नौसेना में शामिल हुआ घातक 'कांग कोन' युद्धपोत, किम जोंग-उन ने दी दुश्मनों को चेतावनी

उत्तर कोरिया ने अपने नए 5,000 टन वजनी 'कांग कोन' विध्वंसक युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया है. जानिए कैसे यह परमाणु जवाबी कार्रवाई प्रणाली का हिस्सा बनेगा.

उत्तर कोरिया ने युद्धपोत 'कांग कोन' को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया.

किम जोंग-उन ने इस नए डिस्ट्रॉयर को देश की 'परमाणु जवाबी कार्रवाई प्रणाली' का हिस्सा बताया.

किम ने आठ महीने बाद नौसेना को मजबूत करने की एक गुप्त योजना का परिणाम दिखाने का दावा किया.

North Korea Kang Kon Destroyer: उत्तर कोरिया अपनी नौसैनिक ताकत को तेजी से आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है. हाल ही में देश ने अपने बेड़े में एक नया और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत शामिल किया है, जिसका नाम 'कांग कोन' है. यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तर कोरिया इसे केवल एक सामान्य जहाज नहीं, बल्कि अपनी परमाणु सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा मान रहा है.

उत्तर कोरिया की नौसेना में शामिल हुआ कांग कोन युद्धपोत

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया केसीएनए (KCNA) के अनुसार, उत्तर कोरियाई नौसेना में आधिकारिक तौर पर 5,000 टन वजनी एक नया विध्वंसक युद्धपोत शामिल किया गया है. इस ऐतिहासिक कमीशनिंग समारोह का आयोजन पूर्वी बंदरगाह शहर वोनसन में किया गया था.

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन खुद वहां पहुंचे थे. उनके साथ उनकी पत्नी री सोल-जू और उनकी बेटी जू-ए भी इस समारोह की गवाह बनीं. किम जोंग-उन ने इस नए युद्धपोत को 'मूल रूप से एक आक्रामक युद्धपोत' बताया है जो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

क्या है किम जोंग-उन का नया मिशन?

किम जोंग-उन ने इस नए डिस्ट्रॉयर को देश की परमाणु जवाबी कार्रवाई प्रणाली का एक अहम हिस्सा बताया है. उनका कहना है कि इस नई पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर में दुश्मनों को उनके हमले का बेहद घातक जवाब देने की पूरी क्षमता होनी चाहिए.

किम जोंग-उन का मानना है कि समुद्र में अपनी रक्षा करने और किसी भी संभावित युद्ध को रोकने के लिए देश की नौसेना को एक 'परमाणु हथियारों से लैस बल' के रूप में विकसित करना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह वादा भी किया कि उत्तर कोरिया अपनी नौसैनिक ताकतों का लगातार विस्तार करता रहेगा और भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली रणनीतिक सैन्य संसाधनों की तैनाती की जाएगी.

क्या है किम जोंग-उन का '8 महीने' का सीक्रेट प्लान?

समारोह के दौरान किम जोंग-उन ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हम अपनी नौसेना को मजबूत करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं और आज से ठीक आठ महीने बाद मैं पूरी दुनिया को इसका बड़ा परिणाम दिखाऊंगा हालांकि, उन्होंने इस योजना के बारे में कोई बहुत ज्यादा विवरण साझा नहीं किया.

लेकिन रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि किम जोंग-उन का यह इशारा उत्तर कोरिया के परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के विकास की तरफ हो सकता है. इस प्रोजेक्ट की जानकारी सबसे पहले जनवरी 2021 में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सार्वजनिक की गई थी.

इसके अलावा, दिसंबर 2025 में उत्तर कोरियाई मीडिया ने कुछ तस्वीरें भी दिखाई थीं, जिसमें किम जोंग-उन एक निर्माणाधीन 8,700 टन क्षमता वाली परमाणु-संचालित पनडुब्बी का निरीक्षण करते हुए नजर आए थे. किम जोंग-उन ने दक्षिण कोरिया की परमाणु पनडुब्बी बनाने की योजना को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया था और कहा था कि इसका मुकाबला किया जाना जरूरी है.

पूर्वी सागर बेड़े में तैनाती

'कांग कोन' युद्धपोत को उत्तर कोरियाई नौसेना के पूर्वी सागर बेड़े में तैनात किया जाएगा. वहां यह पोत देश की समुद्री संप्रभुता की रक्षा करने और परमाणु युद्ध को रोकने वाली एक बड़ी शक्ति के रूप में काम करेगा.

इस नए विध्वंसक के शामिल होने से तीन महीने से भी कम समय पहले उत्तर कोरिया ने अपने पहले 5,000 टन के डिस्ट्रॉयर 'चोए ह्योन' को भी नौसेना में शामिल किया था.

उस समय उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया था कि 'चोए ह्योन' पश्चिमी समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने और युद्ध को रोकने की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेगा. अब 'कांग कोन' के आने से उत्तर कोरिया के दोनों समुद्री क्षेत्रों (पूर्वी और पश्चिमी) में 5,000 टन के आधुनिक विध्वंसकों की तैनाती पूरी हो चुकी है.

