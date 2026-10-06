FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कारगिल में दुश्मन पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना की कमान, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुके दमखम

कारगिल में दुश्मन पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना की कमान, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुके दमखम

सिविल इंजीनियर, 2017 में क्रैक किया UPSC एग्जाम, कौन हैं दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत, जिन्होंने प्रमोशन से किया इनकार?

सिविल इंजीनियर, 2017 में क्रैक किया UPSC एग्जाम, कौन हैं दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत, जिन्होंने प्रमोशन से किया इनकार?

Explainer: सिर्फ इन दो कंडीशन में ही हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त! यहां समझें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

Explainer: सिर्फ इन दो कंडीशन में ही हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त! यहां समझें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक

क्या दोहराने वाला है 'कोरोना' जैसा खतरा? जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक

Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा

Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

स्पेस से आता है ये रहस्यमयी कण, शरीर को भेदकर देता है अंतरिक्ष की जानकारी, इसी खोज के लिए मिला नोबेल प्राइज

2026 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हैल्जेन को हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज और आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में उनके योगदान के लिए दिया गया.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Oct 06, 2026, 08:02 PM IST

स्पेस से आता है ये रहस्यमयी कण, शरीर को भेदकर देता है अंतरिक्ष की जानकारी, इसी खोज के लिए मिला नोबेल प्राइज

फ्रांसिस हैल्जेन ने अंटार्कटिक में एक ऑब्जर्वेटरी बनाने पर काम किया जो अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो पर नजर रखती है. (Image Source- X/https://wipac.wisc.edu)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अंतरिक्ष में ऐसी अनगिनत घटनाएं होती हैं, जिनका अंदाजा धरती पर बैठे इंसानों को आसानी से नहीं लग पाता. वैज्ञानिकों ने एक बेहद रहस्यमयी कण की मदद से ब्रह्मांड को समझने का नया रास्ता खोज निकाला, जो बिना रुके धरती और हमारे शरीर के आर-पार निकल जाता है. इसी खोज के लिए बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हैल्जेन को 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है.

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार (6 अक्टूबर 2026) को घोषणा करते हुए बताया कि उन्हें आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में निर्णायक योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज के लिए सम्मानित किया है. 

कौन हैं फ्रांसिस हैल्जेन?

फ्रांसिस हैल्जेन लंबे समय से न्यूट्रिनो और कॉस्मिक कणों पर काम कर रहे हैं. वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन से जुड़े हैं और आइसक्यूब प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं. 

हैल्जेन का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने धरती पर मौजूद किसी नॉर्मल लैब के बजाय दक्षिणी ध्रुव की हजारों मीटर मोटी बर्फ को ही एक विशाल वैज्ञानिक डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया. उनका मकसद ऐसे कणों को पकड़ना था, जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है. 

nobel physicsफ्रांसिस हैल्जेन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला. (Image Source- X/@NobelPrize)

ये न्यूट्रिनो क्या है?

न्यूट्रिनो को आसान भाषा में अंतरिक्ष के बेहद छोटे और लगभग अदृश्य दूत समझ सकते हैं. ये कण सूरज जैसी तारकीय गतिविधियों और ब्रह्मांड की बेहद शक्तिशाली घटनाओं से पैदा होते हैं. हर पल अरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर और पूरी धरती के आर-पार गुजरते रहते हैं, लेकिन हमें इसका कोई एहसास नहीं होता.

ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूट्रिनो सामान्य पदार्थ के साथ बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं यानी उनके रास्ते में धरती, चट्टान या हमारा शरीर आ जाए, तब भी ज्यादातर न्यूट्रिनो सीधे निकल जाते हैं. यही बात वैज्ञानिकों के लिए इन्हें खास बनाती है. न्यूट्रिनो रास्ते में बहुत कम रुकावट झेलते हैं, इसलिए वे जिस अंतरिक्षीय घटना से पैदा हुए हैं, उसकी जानकारी अपने साथ लेकर सीधे पृथ्वी पर आ सकते हैं.   

francisपुरस्कार की घोषणा होने पर बोले फ्रांसिस हैल्जेन (Image Source- X/@NobelPrize)

बर्फ में छिपा है अंतरिक्ष का डिटेक्टर

सवाल अब ये था कि ऐसे कणों को पकड़ा कैसे जाए? हैल्जेन ने 1980 के दशक के आखिर में दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में एक विशाल डिटेक्टर बनाने का विचार आगे बढ़ाया. इसी सोच से आगे चलकर आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तैयार हुई. 

आइसक्यूब करीब एक घन किलोमीटर बर्फ के अंदर लगाए गए हजारों प्रकाश सेंसरों की मदद से न्यूट्रिनो का पता लगाता है. जब कोई हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो बर्फ में मौजूद किसी कण से टकराता है, तो उस प्रक्रिया से बेहद हल्की नीली रोशनी पैदा हो सकती है. बर्फ के अंदर लगे सेंसर इस चमक को रिकॉर्ड करते हैं. मतलब जिस बर्फ को हम सिर्फ जमे हुए पानी की मोटी परत समझते हैं, वैज्ञानिकों ने उसी को अंतरिक्ष से आने वाले कणों को पकड़ने वाली बड़ी ऑब्जर्वेटरी में बदल दिया. 

francisफ्रांसिस हैल्जेन को लेकर क्या बोले दूसरे वैज्ञानिक?

इससे इंसान को क्या फायदा हुआ?

फ्रांसिस हैल्जेन की इस खोज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नया तरीका मिल गया. पहले अंतरिक्ष की ज्यादातर जानकारी रोशनी, रेडियो तरंगों, एक्स-रे और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों से हासिल की जाती थी. न्यूट्रिनो ने इस तस्वीर में एक नया रास्ता जोड़ दिया. 

ब्रह्मांड के राज खोलने वाला कण

हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो की दिशा और ऊर्जा का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये कण कहां से आए और वहां किस तरह की बेहद ताकतवर घटना हो रही थी. आइसक्यूब के आंकड़ों ने दूर मौजूद सक्रिय आकाशगंगाओं जैसे सोर्स और हाई-एनर्जी कणों के बनने की प्रक्रियाओं को समझने में नई जानकारी दी है. 

इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक आगे चलकर ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और दूसरी बेहद ऊर्जावान अंतरिक्षीय घटनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. न्यूट्रिनो गुरुत्वाकर्षण तरंगों और रोशनी के साथ मिलकर ब्रह्मांड की घटनाओं की ज्यादा पूरी तस्वीर देने में भी मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आइसक्यूब जैसी ऑब्जर्वेटरी से मिलने वाले न्यूट्रिनो का इस्तेमाल धरती के अंदरूनी हिस्से की जांच के लिए भी किया जा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूट्रिनो धरती के अंदर से गुजरते हुए वहां मौजूद पदार्थ के बारे में संकेत दे सकते हैं. 

francis(Image Source- https://wipac.wisc.edu)

फ्रांसिस हैल्जेन के काम ने इंसान को ब्रह्मांड देखने का एक नया नजरिया दिया है. अब अंतरिक्ष को सिर्फ उसकी रोशनी से नहीं, बल्कि वहां से धरती तक पहुंचने वाले इन रहस्यमयी न्यूट्रिनो कणों के जरिए भी समझा जा सकता है. यही छोटे-से कण आज वैज्ञानिकों के लिए दूर बैठे ब्रह्मांड की बड़ी-बड़ी पहेलियां सुलझाने का जरिया बन रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- जब साइकिल का हैंडल बना स्टडी टेबल, बीमारी को मात देकर नोबेल पुरस्कार तक पहुंचे वैज्ञानिक

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
क्या दोहराने वाला है 'कोरोना' जैसा खतरा? जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement