Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह
Bihar Election 2025 Dates: कब होंगे बिहार के विधान सभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Nobel Prize 2025: मेडिसिन की दुनिया में किन्हें मिला नोबेल पुरस्कार? Immune Tolerance पर किया था रिसर्च
LU Result Even Semester 2025: Lucknow University ने जारी किया रिजल्ट, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक
Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले
दुनिया
2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को मेडिसिन में पुरस्कार के साथ शुरू हुई. जानें किन्हें किस काम के लिए मिला मेडिसिन की दुनिया का नोबेल प्राइज...
2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को मेडिसिन में पुरस्कार के साथ शुरू हुई. नोबेल जूरी ने अमेरिका के मैरी ई. ब्रुनको और फ्रेड रामस्डेल के साथ जापान के शिमोन साकागुची को इस कैटिगरी में अवॉर्ड के लिए सिलेक्ट किया. उन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है?' इस पर रिसर्च के लिए सम्मानित किया गया.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025
The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr
पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने से रोकता है. स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा घोषित इस पुरस्कार से दशकों के रिसर्च को मान्यता मिली है जिसने स्वप्रतिरक्षी रोगों की समझ को गहरा किया है और इम्यून साइंस और कैंसर मेडिसिन में नए उपचारों का रास्ता खोला है.
यह भी पढ़ें- नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला यह सम्मान 1901 से 2024 के बीच 229 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 115 बार दिया जा चुका है. अब नोबेल पुरस्कार की घोषणाएं जारी रहेंगी और मंगलवार को फिजिक्स, बुधवार को केमेस्ट्री और गुरुवार को लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार का ऐलान होगा. वहीं शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और इकोनॉमी के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.