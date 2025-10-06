Nobel Prize 2025: मेडिसिन की दुनिया में किन्हें मिला नोबेल पुरस्कार? Immune Tolerance पर किया था रिसर्च

2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को मेडिसिन में पुरस्कार के साथ शुरू हुई. जानें किन्हें किस काम के लिए मिला मेडिसिन की दुनिया का नोबेल प्राइज...

2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को मेडिसिन में पुरस्कार के साथ शुरू हुई. नोबेल जूरी ने अमेरिका के मैरी ई. ब्रुनको और फ्रेड रामस्डेल के साथ जापान के शिमोन साकागुची को इस कैटिगरी में अवॉर्ड के लिए सिलेक्ट किया. उन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है?' इस पर रिसर्च के लिए सम्मानित किया गया.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

क्या होती है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस?

पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने से रोकता है. स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा घोषित इस पुरस्कार से दशकों के रिसर्च को मान्यता मिली है जिसने स्वप्रतिरक्षी रोगों की समझ को गहरा किया है और इम्यून साइंस और कैंसर मेडिसिन में नए उपचारों का रास्ता खोला है.

जानें कब किस फील्ड का मिलेगा नोबेल पुरस्कार

फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला यह सम्मान 1901 से 2024 के बीच 229 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 115 बार दिया जा चुका है. अब नोबेल पुरस्कार की घोषणाएं जारी रहेंगी और मंगलवार को फिजिक्स, बुधवार को केमेस्ट्री और गुरुवार को लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार का ऐलान होगा. वहीं शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और इकोनॉमी के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी.

