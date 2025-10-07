Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

इस साल जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस फिजिक्स की दुनिया में उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जानें कौन हैं ये तीनों साइंटिस्ट और क्या है उनका एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन...

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

उनकी प्रमुख उपलब्धि क्वांटम टनलिंग को माइक्रोस्कोपिंग लेवल से मेक्रोस्कोपिंग लेवल पर ले जाना, जो इतना बड़ा है कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है. नोबेल कमिटी ने एक बयान में कहा कि इससे पहले टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की स्टडी केवल कुछ पार्टिकल्स वाले सिस्टम में किया गया था, लेकिन क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस ने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने क्वांटम मेकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन दोनों को एक ऐसे सिस्टम में दिखाया जो हाथ में पकड़ने लायक बड़ी थी.

यह भी पढ़ें- Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस कौन हैं?

1942 में यूके के कैम्ब्रिज में जन्मे जॉन क्लार्क अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. उन्होंने यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है.

मिशेल एच. डेवोरेट का जन्म 1953 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था. उन्होंने पेरिस-सूड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है. डेवोरेट येल यूनिवर्सिटी, न्यू हेवन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सांता बारबरा के प्रोफेसर हैं.

जॉन एम. मार्टिनिस का जन्म 1958 में हुआ था. उन्होंने 1987 में अमेरिकी की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है. वे भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.