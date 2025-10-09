Nobel Prize 2025: लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार के लिए László Krasznahorkai को चुना गया, जानें उनका एजुकेशन से लेकर साहित्य तक का सफर

इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया गया है, जानें उनके बारे में विस्तार से...

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मानों में से एक साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है. इस साल यह पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है.

इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है और साल 1901 में अपनी स्थापना के बाद से इस एकेडमी ने 117 बार यह पुरस्कार प्रदान किया है. अबतक कुल 121 व्यक्तियों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है. डोरिस लेसिंग 87 साल की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं.

कितने पढ़े-लिखे हैं लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई?

लास्ज़लो क्रास्ज़्नहोरकाई का जन्म 5 जनवरी 1954 को हंगरी के ग्युला की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. उनके पिता ग्योर्गी क्रास्ज़्नहोरकाई एक वकील थे और उनकी मां जूलिया पालिंकास सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर थीं.

साल 1972 में लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई एर्केल फ़ेरेन हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए और यहां से उन्होंने लैटिन में विशेषज्ञता हासिल की. 1973 से 1976 तक उन्होंने जोज़सेफ अट्टिला यूनिवर्सिटी जो अब सेजेड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां से कानून की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने 1976 से 1978 तक बुडापेस्ट में इओट्वोस लोरैंड यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की.

1978 से 1983 तक उन्होंने ईएलटीई की फैकल्टी ऑफ ह्यूमेनिटी से हंगेरियन भाषा और साहित्य में डिग्री हासिल की. उनकी थीसिस 1948 में कम्युनिस्ट शासन से भागने के बाद लेखक और पत्रकार सैंडोर मराई के काम और अनुभवों पर थी. साहित्य के छात्र के रूप में अपने शुरुआती साल में उन्होंने प्रकाशन कंपनी गोंडोलाट कोनिवकिआडो में भी काम किया.

साल 2024 में किसे मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार

साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला था. उन्हें यह सम्मान intense poetic prose के लिए दिया गया था जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का अन्वेषण करता है.

