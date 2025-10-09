Nobel Prize 2025: लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार के लिए László Krasznahorkai को चुना गया, जानें उनका एजुकेशन से लेकर साहित्य तक का सफर

Rashifal 10 October 2025: कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी
RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल
IND-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, 103 रनों के स्कोर पर गंवाए 6 विकेट
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप
'जो हुआ वो मेरे लिए सन्न...', जूता फेंकने वाली घटना पर बोले CJI गवई, आरोपी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द
Premanand Maharaj: कौन हैं वो महाराज, जिनके लिए बेहद बीमार होने पर भी प्रेमानंद महाराज ने किया दंडवत प्रणाम
Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!
दुनिया
इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया गया है, जानें उनके बारे में विस्तार से...
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मानों में से एक साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है. इस साल यह पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है.
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है और साल 1901 में अपनी स्थापना के बाद से इस एकेडमी ने 117 बार यह पुरस्कार प्रदान किया है. अबतक कुल 121 व्यक्तियों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है. डोरिस लेसिंग 87 साल की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं.
यह भी पढ़ें- Nobel Prize 2025: दुनिया के किन 3 वैज्ञानिकों को मिला केमेस्ट्री का नोबेल पुरस्कार?
लास्ज़लो क्रास्ज़्नहोरकाई का जन्म 5 जनवरी 1954 को हंगरी के ग्युला की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. उनके पिता ग्योर्गी क्रास्ज़्नहोरकाई एक वकील थे और उनकी मां जूलिया पालिंकास सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर थीं.
साल 1972 में लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई एर्केल फ़ेरेन हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए और यहां से उन्होंने लैटिन में विशेषज्ञता हासिल की. 1973 से 1976 तक उन्होंने जोज़सेफ अट्टिला यूनिवर्सिटी जो अब सेजेड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां से कानून की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने 1976 से 1978 तक बुडापेस्ट में इओट्वोस लोरैंड यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की.
यह भी पढ़ें- नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
1978 से 1983 तक उन्होंने ईएलटीई की फैकल्टी ऑफ ह्यूमेनिटी से हंगेरियन भाषा और साहित्य में डिग्री हासिल की. उनकी थीसिस 1948 में कम्युनिस्ट शासन से भागने के बाद लेखक और पत्रकार सैंडोर मराई के काम और अनुभवों पर थी. साहित्य के छात्र के रूप में अपने शुरुआती साल में उन्होंने प्रकाशन कंपनी गोंडोलाट कोनिवकिआडो में भी काम किया.
साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला था. उन्हें यह सम्मान intense poetic prose के लिए दिया गया था जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का अन्वेषण करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.