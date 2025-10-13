Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा ? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...

Dhanteras 2025: धनतेरस पर गलती से भी उधार न दें ये 4 चीजें, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी 

Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

High Cholesterol Remedies: हाई कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर देंगे ये 4 तरह के हरे पत्ते, नसों से लेकर हार्ट भी रहेगा हेल्दी

SBI CBO Result 2025: एसबीआई ने जारी किया सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, sbi.bank.in से ऐसे करें डाउनलोड

Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!

Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!

Homeदुनिया

दुनिया

Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी है. जानें इस साल किसे मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार और उनका एजुकेशन और करियर बैकग्राउंड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 13, 2025, 04:58 PM IST

Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

Nobel Prize 2025 Economy

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी है. प्रोफेसर जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट इस साल इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है. उन्हें यह पुरस्कार नई तकनीक और सतत आर्थिक विकास के बीच संबंध समझाने के लिए दिया गया है. इसके साथ ही 2025 के सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं हो चुकी हैं. बाकी की कैटिगरी में नोबेल पुरस्कार का ऐलान पिछले हफ्ते किया जा चुका है. 

कौन हैं इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले तीनों इकनॉमिस्ट?

जोएल मोकिर: जोएल मोकिर का जन्म साल 1946 में नीदरलैंड्स में हुआ है. उन्होंने 1974 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है. वह वर्तमान में अमेरिकी राज्य इलिनोइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं.
फिलिप अघियन: फ्रांस की राजधानी पेरिस में जन्मे अघियन ने साल 1987 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की. वर्तमान में वे फ्रांस में कॉलेज डी फ्रांस और INSEAD के साथ इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं.
पीटर हॉविट: 1946 में कनाडा में जन्मे पीटर हॉविट ने इलिनोइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की. वर्तमान में वह अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं.

तीनों को यह पुरस्कार किस बात के लिए मिला?

स्वीडिश एकेडमी के मुताबिक तीनों इकोनॉमिस्ट ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के नए सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के साधन के रूप में किया. उन्होंने निरंतर विकास के पीछे के तंत्रों की भी स्टडी की और रचनात्मक विनाश के लिए एक गणितीय मॉडल तैयार किया. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति के अध्यक्ष जॉन हैस्लर ने कहा, 'पुरस्कार विजेताओं का काम दर्शाता है कि आर्थिक विकास को हल्के में नहीं लिया जा सकता. हमें रचनात्मक विनाश के मूल तंत्रों को बनाए रखना होगा, ताकि हम फिर से गतिरोध में न फंस जाएं.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे
कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम
इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE