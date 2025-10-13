Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी है. जानें इस साल किसे मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार और उनका एजुकेशन और करियर बैकग्राउंड...
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी है. प्रोफेसर जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट इस साल इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है. उन्हें यह पुरस्कार नई तकनीक और सतत आर्थिक विकास के बीच संबंध समझाने के लिए दिया गया है. इसके साथ ही 2025 के सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं हो चुकी हैं. बाकी की कैटिगरी में नोबेल पुरस्कार का ऐलान पिछले हफ्ते किया जा चुका है.
जोएल मोकिर: जोएल मोकिर का जन्म साल 1946 में नीदरलैंड्स में हुआ है. उन्होंने 1974 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है. वह वर्तमान में अमेरिकी राज्य इलिनोइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं.
फिलिप अघियन: फ्रांस की राजधानी पेरिस में जन्मे अघियन ने साल 1987 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की. वर्तमान में वे फ्रांस में कॉलेज डी फ्रांस और INSEAD के साथ इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं.
पीटर हॉविट: 1946 में कनाडा में जन्मे पीटर हॉविट ने इलिनोइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की. वर्तमान में वह अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं.
स्वीडिश एकेडमी के मुताबिक तीनों इकोनॉमिस्ट ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के नए सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के साधन के रूप में किया. उन्होंने निरंतर विकास के पीछे के तंत्रों की भी स्टडी की और रचनात्मक विनाश के लिए एक गणितीय मॉडल तैयार किया. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति के अध्यक्ष जॉन हैस्लर ने कहा, 'पुरस्कार विजेताओं का काम दर्शाता है कि आर्थिक विकास को हल्के में नहीं लिया जा सकता. हमें रचनात्मक विनाश के मूल तंत्रों को बनाए रखना होगा, ताकि हम फिर से गतिरोध में न फंस जाएं.'
