खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता ने कबूला गुनाह, जानें कितनी हो सकती है सजा

न्यूयॉर्क में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत ने दोषी ठहराया है. आरोप है कि गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कराने के लिए भाड़े के हत्यारे की व्यवस्था करने की कोशिश की थी.

मेरिका के न्यूयॉर्क में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में भारतीय मूल के निखिल गुप्ता को बड़ी सजा मिली है. अमेरिकी अदालत ने गुप्ता को दोषी मानते हुए 24 साल की जेल सुनाई. यह मामला पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था. जांच एजेंसी FBI ने इसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है और कहा है कि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

क्या है पूरा मामला

अमेरिका के न्यूयॉर्क की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में दोषी पाया है. आरोप है कि गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कराने के लिए भाड़े के हत्यारे की व्यवस्था करने की कोशिश की थी. मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने इस गंभीर अपराध के लिए उन्हें 24 साल की जेल की सजा सुनाई. अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार, निखिल गुप्ता ने अदालत में अपने खिलाफ लगे कई आरोप स्वीकार किए. इनमें हत्या की साजिश, भाड़े पर हत्या की योजना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप शामिल हैं. गुप्ता ने मजिस्ट्रेट जज के सामने अपना अपराध कबूल किया था, जिसके बाद अदालत ने सजा सुनाने की प्रक्रिया पूरी की.

FBI ने क्या कहा

इस मामले पर FBI ने कहा कि यह फैसला अमेरिका के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है. FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि गुप्ता हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन जांच एजेंसियों की सतर्कता से इस योजना को समय रहते रोक लिया गया. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो कानून उसे सजा दिलाकर ही रहेगा.

Following an investigation by FBI New York, @DEANEWYORKDiv, and @SDNYnews, Nikhil Gupta pled guilty to plotting to assassinate a U.S. citizen in New York City.



Read more about the FBI's continued commitment to defend the homeland from foreign nationals targeting our citizens… pic.twitter.com/cElDtolY5y — FBI New York (@NewYorkFBI) February 13, 2026

भारत सरकार ने पहले ही दी थी सफाई

इस मामले में पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी थी. मंत्रालय ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नाम अमेरिकी आरोप पत्र में आया है, वह अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है. इस बयान के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया था. यह मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल सामने आए हैं. अमेरिका की जांच एजेंसियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला बताया है और सख्त कार्रवाई की है.

