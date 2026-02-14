FacebookTwitterYoutubeInstagram
Lakhpati Bitiya Yojana: क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना? जानिए किसे और कब मिलेगा योजना का लाभ

न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

दुनिया

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता ने कबूला गुनाह, जानें कितनी हो सकती है सजा

न्यूयॉर्क में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत ने दोषी ठहराया है. आरोप है कि गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कराने के लिए भाड़े के हत्यारे की व्यवस्था करने की कोशिश की थी.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 14, 2026, 11:57 AM IST

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता ने कबूला गुनाह, जानें कितनी हो सकती है सजा
मेरिका के न्यूयॉर्क में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में भारतीय मूल के निखिल गुप्ता को बड़ी सजा मिली है. अमेरिकी अदालत ने गुप्ता को दोषी मानते हुए 24 साल की जेल सुनाई. यह मामला पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था. जांच एजेंसी FBI ने इसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है और कहा है कि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. 

क्या है पूरा मामला

अमेरिका के न्यूयॉर्क की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में दोषी पाया है. आरोप है कि गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कराने के लिए भाड़े के हत्यारे की व्यवस्था करने की कोशिश की थी. मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने इस गंभीर अपराध के लिए उन्हें 24 साल की जेल की सजा सुनाई. अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार, निखिल गुप्ता ने अदालत में अपने खिलाफ लगे कई आरोप स्वीकार किए. इनमें हत्या की साजिश, भाड़े पर हत्या की योजना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप शामिल हैं. गुप्ता ने मजिस्ट्रेट जज के सामने अपना अपराध कबूल किया था, जिसके बाद अदालत ने सजा सुनाने की प्रक्रिया पूरी की. 

FBI ने क्या कहा

इस मामले पर FBI ने कहा कि यह फैसला अमेरिका के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है. FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि गुप्ता हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन जांच एजेंसियों की सतर्कता से इस योजना को समय रहते रोक लिया गया. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो कानून उसे सजा दिलाकर ही रहेगा.

यह भी पढ़ें: BNP की भारी जीत पर PM मोदी ने तारिक रहमान से की बात, क्या बांग्लादेश के हालात स्थिर कर पाएगा भारत का फोन कॉल?

भारत सरकार ने पहले ही दी थी सफाई

इस मामले में पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी थी. मंत्रालय ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नाम अमेरिकी आरोप पत्र में आया है, वह अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है. इस बयान के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया था. यह मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल सामने आए हैं. अमेरिका की जांच एजेंसियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला बताया है और सख्त कार्रवाई की है. 

