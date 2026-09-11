दक्षिण अफ्रीका की हिंसा पर नाइजीरिया का कड़ा रुख, संसद ने आधिकारिक दौरों पर क्यों लगाई रोक?

दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों और नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ हो रहे हमलों के विरोध में नाइजीरिया की संसद ने दक्षिण अफ्रीका के सभी आधिकारिक दौरों पर रोक लगा दी है. जानिए इस तनाव की पूरी वजह.

नाइजीरियाई संसद ने दक्षिण अफ्रीका के सभी आधिकारिक और वर्चुअल दौरों पर रोक लगा दी है.

2022 से अब तक दक्षिण अफ्रीका में हिंसा और न्यायेतर हत्याओं में कम से कम 98 नाइजीरियाई मारे जा चुके हैं.

हिंसा के कारण लगभग 1.78 लाख लोग दक्षिण अफ्रीका छोड़ चुके हैं या वापस भेजे गए हैं.

Nigeria South Africa Conflict: दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों के खिलाफ पिछले कई महीनों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों और हमलों के विरोध में नाइजीरिया ने कड़ा कदम उठाया है. नाइजीरिया की संसद ने दक्षिण अफ्रीका के सभी आधिकारिक दौरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. संसद के निचले सदन के प्रवक्ता एकिन रोटिमी द्वारा जारी बयान में स्पष्ट किया गया कि यह प्रतिबंध भौतिक यात्राओं के साथ-साथ वर्चुअल बैठकों पर भी लागू होगा.

नाइजीरियाई संसद के क्लर्क कमोरू ओगुनलाना ने कहा कि संसद दक्षिण अफ्रीका में नाइजीरियाई नागरिकों की हत्या, उनके घायल होने, विस्थापित होने और व्यापार व घर छोड़ने को मजबूर किए जाने की खबरों से बेहद चिंतित है.

नाइजीरियाई नागरिकों पर क्यों हुआ हमला ?

दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों, विशेषकर नाइजीरियाई नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. नाइजीरिया के विदेश राज्य मंत्री, राजदूत शोला एनिकानोलाइये ने जुलाई में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला के साथ बैठक की थी.

इस बैठक के दौरान एनिकानोलाइये ने जानकारी दी थी कि साल 2022 से अब तक दक्षिण अफ्रीका में भीड़ के हमलों, नफरती हिंसा और न्यायेतर हत्याओं में कम से कम 98 नाइजीरियाई नागरिकों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा, जून 2026 में प्रदर्शनकारियों द्वारा तय की गई अनौपचारिक समय-सीमा से ठीक दो दिन पहले दो और नाइजीरियाई नागरिकों की हत्या कर दी गई, जिनमें से एक की हत्या पुलिस अधिकारियों द्वारा और दूसरे की अज्ञात हमलावरों द्वारा किए जाने का आरोप है. नाइजीरियाई सरकार का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका इस हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है.

दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों के खिलाफ क्यों बढ़ा गुस्सा?

दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे विकसित और औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिस वजह से यह कानूनी और गैर-कानूनी दोनों तरह के प्रवासियों के लिए मुख्य आकर्षण रहा है. हालांकि, देश वर्तमान में उच्च बेरोजगारी दर, कमजोर सामाजिक सेवाओं और बढ़ती अपराध दर की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है.

विश्लेषकों के अनुसार, सरकार की दशकों पुरानी विफलताओं के बावजूद इन समस्याओं का पूरा ठीकरा प्रवासियों पर फोड़ा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने लोगों के घरों में जाकर गैर-कानूनी प्रवासियों को घसीटकर पुलिस वैन के हवाले किया है, जिसमें वैध दस्तावेज रखने वाले प्रवासी भी इस हिंसा की चपेट में आ गए हैं. हाल ही में डरबन में प्रदर्शनकारियों ने कांगो के नागरिकों के शिविर पर भी हमला किया था.

लाखों प्रवासियों का पलायन

दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते तनाव और प्रदर्शनकारियों द्वारा 30 जून की तय समय-सीमा के बाद हिंसा में काफी इजाफा हुआ, जिसमें कम से कम 4 प्रवासियों की मौत हुई (हालांकि विदेशी सरकारों का कहना है कि मौतों का आंकड़ा इससे कहीं अधिक है).

दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तनाव शुरू होने के बाद से लगभग 90,000 लोगों को या तो स्वेच्छा से उनके देश भेजा गया है या उन्हें निर्वासित किया गया है. वहीं, प्रवासियों के गृह देशों की सरकारों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 1.78 लाख तक पहुंच गई है.

